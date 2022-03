Na história: Dudu chega a 200 vitórias com a camisa do Palmeiras

O meia-atacante já disputou 346 jogos, marcou 77 gols, deu 82 assistências e comemorou sete títulos, que o colocam como o atleta do elenco com mais conquistas no século 21

A vitória por 2 a 0 sobre o Ituano que garantiu o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista foi a de número 200 de Dudu com a camisa alviverde. O camisa 7 coleciona recordes e marca expressivas pela equipe, especialmente no Allianz Parque, e nesta quarta-feira alcançou mais um.

“Representa muito (a marca de 200 jogos). É a identificação que tenho com o clube. Venho marcando minha história aqui”, disse o camisa 7, eleito o melhor em campo na vitória tranquila sobre o Ituano que levou o Palmeiras à semifinal do Paulistão pela nona vez consecutiva.

“São vários momentos incríveis vividos aqui no Palmeiras e tenho cada um deles guardado na minha memória com muito carinho”, afirmou o meia-atacante. “Os torcedores sabem do respeito que tenho por essa camisa. Espero que isso aumente com títulos e vitórias”, acrescentou Dudu, que evitou responder em qual das prateleiras dos ídolos palmeirenses ele está.

Dudu vive seu auge técnico e, segundo o técnico Abel Ferreira, tornou-se um atleta completo porque evoluiu coletivamente. “Está mais coletivo que nunca. É um jogador moderno, completo. Hoje é exemplo de um jogador coletivo. Ataca, cruza, dá assistência e ainda defende. Esse é o caminho”, avaliou o comandante português

O primeiro dos 200 triunfos de Dudu pelo Palmeiras aconteceu logo em sua estreia, no dia 25 de janeiro de 2015, quando ajudou o time com uma assistência a vencer o Red Bull Brasil, por 3 a 2, em amistoso disputado no Allianz Parque.

O meia-atacante já disputou 346 jogos, marcou 77 gols, deu 82 assistências e comemorou sete títulos, que o colocam como o atleta do elenco com mais conquistas no século 21.

Além dos troféus e de prêmios individuais, Dudu ostenta uma série de outras marcas históricas pelo Palmeiras: a de maior artilheiro do atual elenco e do século 21, principal goleador na era do Brasileirão de pontos corridos (43) e segundo em toda a história da competição nacional, atrás apenas de César Maluco (61). Ele também é o líder do ranking de gols, assistências, atuações e vitórias do Palmeiras no Allianz Parque.