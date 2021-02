Na briga pelo título, Flamengo chega ao clássico assombrado por lesões e STJD

PUBLICIDADE

Leo Burlá

Embalado pelo bom momento no Brasileiro, o Flamengo prepara o bote ao líder Internacional, mas adversários de fora das quatro linhas preocupam tanto quanto as cinco decisões que restam para o clube rubro-negro.

Na reta de chegada da competição, enquanto se prepara para encarar o rival Vasco nesta quinta (4), às 21h, no Maracanã, o Flamengo vê a sombra do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) crescer na hora mais decisiva na corrida pelo título.

Por conta de denúncias oferecidas pelo tribunal, Gabigol, Bruno Henrique e Gustavo Henrique serão julgados e podem ser um problema a mais. O primeiro deles pode ser punido com gancho de até 12 jogos devido às ofensas dirigidas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza no 4 a 2 sobre o Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o camisa 27 viu ressurgir uma questão que parecia extinta, sobre suposta agressão em Breno, do Goiás. Ocorre que a matéria voltou à pauta após o Pleno do STJD entender que o clube goiano, autor da notícia de infração, não foi intimado quando a respectiva comissão disciplinar analisou o caso.

O defensor, por sua vez, será julgado pela expulsão no mais recente clássico diante do Botafogo. Por ter cumprido suspensão automática, a tendência é que esse episódio não gere nenhuma dor de cabeça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da gritaria externa, o Flamengo evita endossar teorias conspiratórias e prepara a defesa de seus atletas. Apesar da enxurrada de denúncias em um curto espaço de tempo, os rubro-negros entendem que precisam aguardar o julgamento para saber o peso das decisões dos auditores.

Além do mais, os casos são passíveis de recursos, o que pode fazer com que o clube ganhe tempo para minimizar eventuais prejuízos esportivos com o possível gancho de algum destes três titulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não bastassem as decisões no banco dos réus, os atuais campeões brasileiros convivem com lesões importantes e que também ligam o alerta na Gávea. Novamente com dores na coxa, Diego Alves tem quadro delicado e não deve mais atuar nesta edição do Brasileiro.

Em recuperação de lesão na coxa, Rodrigo Caio corre para estar novamente à disposição de Ceni, que tem escalado o miolo de zaga com Willian Arão e Gustavo Henrique. Já o meia Gerson sentiu dores no pé na vitória por 3 a 0 sobre o Sport e não foi a campo no treino desta quarta (3).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson (Pepê ou Gomes), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. T.: Rogério Ceni

VASCO

Fernando Miguel; Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Pikachu, Pec e Cano. T.: Vanderlei Luxemburgo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h (de Brasília) desta quinta-feira (4)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere

As informações são da Folhapress