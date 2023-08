Multa milionária de Pedro é trunfo do Flamengo para segurar atacante

O atacante assinou novo vínculo em janeiro. À época, ele havia retornado há pouco tempo da Copa do Mundo do Qatar

Apesar da turbulência dos últimos dias, o Flamengo não pretende se desfazer de Pedro com facilidade. A multa citada pelo presidente Rodolfo Landim, inclusive, é um trunfo rubro-negro.

Questionado sobre um possível interesse do Benfica, de Portugal, o mandatário disse ser “simples” tirar o atacante do clube rubro-negro: ‘Só depositar a multa’.

O clube português tem o camisa 9 na mira no mercado da bola em meio à iminente perda de Gonçalo Ramos para o PSG, da França.

“Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples: basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador que eles tiram o Pedro do Flamengo”, disse o presidente, nesta sexta-feira (4), em inauguração do museu do clube.

A multa à qual Landim se refere foi um dos trunfos do clube há apenas alguns meses, na negociação para a renovação.

O aumento do valor foi uma forma que o clube viu de se resguardar das constantes investidas de outros clubes.

A multa anterior de Pedro era de 60 milhões de euros, cerca de R$ 333 milhões. Com o novo vínculo, os valores subiram ainda mais.

Vale lembrar que a janela de transferências na Europa fecham apenas no início do próximo mês.

O atacante assinou novo vínculo em janeiro. À época, ele havia retornado há pouco tempo da Copa do Mundo do Qatar

O jogador tinha contrato até 2025, mas as partes anteciparam a renovação e estenderam até 2027.

Pedro também ganhou um aumento com a renovação. O clube rubro-negro quis valorizá-lo após o Mundial, e por ter sido artilheiro da Libertadores e também do time no ano.

ATACANTE À DISPOSIÇÃO

Pedro foi punido pela cúpula do Flamengo e ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Olimpia. Além disso, foi multado em 5% do salário.

A decisão da diretoria se deu após ele ter se recusado a voltar ao aquecimento no jogo contra o Atlético-MG —episódio que deu início à discussão e consequente agressão do preparador Pablo Fernández—, e à falta do treino de segunda-feira sem aviso prévio.

O jogador, porém, está à disposição da comissão técnica para a partida contra o Cuiabá, neste domingo (5), pelo Brasileiro.

FLAMENGO COSTUMA ENDURECER

O Flamengo tem sido um clube duro ao negociar saídas. Recentemente, conseguiu esticar a corda para a venda de Matheus França ao Crystal Palace, da Inglaterra.

Até mesmo em relação a Marinho, que não fazia mais parte dos planos, a diretoria manteve a postura. O jogador, posteriormente, se transferiu para o Fortaleza.