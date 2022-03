“Mulheres no esporte – em busca da igualdade, sem prorrogação” 

Mesa redonda debate a presença das mulheres no esporte, os avanços e os desafios na busca da igualdade

Antecipando o clima dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Embaixada da França promove um debate sobre a igualdade de gênero no esporte. Em torno de uma mesa redonda, no próximo dia 8 de março, mulheres que vivenciam o esporte cotidianamente compartilham suas experiências e apresentam a evolução de suas carreiras. Os avanços ao longo dos anos e os obstáculos ainda a superar estarão no centro do debate.

Foi em Paris, em 1900, que as mulheres participaram pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Desde então, a presença feminina tem crescido. O percentual de mulheres foi de apenas 9% nos Jogos de Los Angeles de 1932, chegou a 45% nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e atingiu seu maior índice, 48,8%, em Tóquio 2020.

Mais de um século depois do início da participação feminina, as condições que permitem a homens e mulheres se dedicarem ao esporte de alto rendimento ainda não são igualitárias. A cada nova edição dos Jogos Olímpicos, alguns temas voltam à tona: remuneração desigual para esportistas profissionais, menor interesse dos patrocinadores, assédio no meio esportivo e até mesmo a diferença entre os uniformes das equipes femininas e masculinas.

A Embaixada da França convidou um time de quatro mulheres que vivenciam o esporte de maneira estreita para uma discussão franca e profícua, onde um encontro de gerações proporcionará o reconhecimento dos avanços já conquistados e a identificação dos principais desafios ainda existentes. Eclético, o grupo é composto por duas atletas olímpicas, uma ex-atleta e uma dirigente esportiva. São elas:

– Amanda Bueno Netto Simeão Rodrigues, esgrimista. Participou dos Jogos Olímpicos de 2016; – Jady Martins Malavazzi, campeã paraolímpica de ciclismo;

– Luisa Parente, ginasta multimedalhista e Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem;

– Mariana Miné, Diretora da Confederação Brasileira de Rugby.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mediadora, Gabriela Moreira, jornalista especializada na cobertura esportiva, repórter e apresentadora do SporTV. Entre os convidados para assistir ao debate, um público formado por atletas e ex-atletas, dirigentes esportivos, ONGs e agentes públicos da área do esporte.

O evento será aberto pela Embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet e pelo Secretário Nacional de Esportes de Alto Rendimento, Bruno Souza, e terá a participação do Embaixador da Delegação Europeia no Brasil, Ignácio Ibáñez, além de uma mensagem da Embaixadora francesa para o Esporte, Laurence Fisher. A mesa redonda será transmitida ao vivo pelo Instagram da Embaixada da França @franceaubrésil.

Serviço:

“Mulheres no esporte – em busca da igualdade, sem prorrogação”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesa redonda – 08/03, 16h

Residência da França em Brasília (credenciamento prévio para imprensa) Transmissão ao vivo – Instagram @franceaubresil

Contato: Fernanda Isidoro 61 99966-4771