Mulher é beijada à força dentro do Mineirão

Na noite dessa quarta-feira (10), uma mulher de 25 anos foi beijada à força dentro do Mineirão, durante a partida entre Atlético-MG e Corinthians.

Por meio das redes sociais, Débora Cotta publicou um relato sobre o assédio e o descaso dos seguranças do estádio.

De acordo com o g1, Débora foi ao bar no estádio para comprar uma cerveja e se apoiou em uma mureta para esperar o estabelecimento esvaziar.

Neste momento, um homem desconhecido aproximou-se dela com dois copos de cerveja nas mãos. “Ele falou algumas coisas que não lembro, porque eu estava conversando com uma menina que estava com a pressão baixa do meu lado, me agarrou, me pressionou bastante nele, de um jeito que eu não conseguia sair, e me deu um beijo na boca. Eu tentei sair, mas não consegui. Quando ele parou, eu fiquei sem entender. A minha reação foi falar: ‘Sai daqui’. Ele saiu andando e rindo”, contou Débora.

Após o assédio, Débora seguiu o homem, derrubou a cerveja dele e o atingiu com chutes e socos. “Eu pensei: ‘Não posso deixar por isso mesmo’. Ele apressou o passo, e eu comecei a gritar, dizendo que ele tinha me agarrado, mas ninguém fez nada. Teve um cara ainda que estava perto e falou que não era para tanto”, contou a vítima.

“Nunca tinha passado por algo assim, e não desejo isso pra ninguém. Estou com um sentimento que não sei explicar. E o descaso do @Mineirão com essa situação, me deixou pior”, escreveu ela no relato nas redes sociais.

“Eu não consigo parar de pensar, me dá uma sensação horrível, de nojo, não sei se isso vai passar uma hora. Eu nunca vi o Galo ser campeão brasileiro, não ia perder a oportunidade de ver os jogos. Eu só queria pegar uma cerveja e assistir ao jogo”, desabafou Débora.

A administração do Mineirão se posicionou sobre o caso. Confira.

“O Mineirão informa que vem aprimorando o treinamento de seus prestadores de serviço e tem trabalhado para o melhor acolhimento das torcedoras. É importante que denúncias como essa sejam feitas para que o estádio leve ao conhecimento das autoridades policiais”, declarou o Mineirão.

A Polícia Civil informou que “instaurou procedimento para apuração da ocorrência de importunação sexual” e que “diligências estão em andamento para identificação do suspeito”