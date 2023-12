Moscardo cita Endrick como inspiração e projeta seleção

Gabriel Moscardo, do Corinthians, utilizou o caso de Endrick como inspiração para sonhar com uma chance na seleção brasileira.

ANDRÉ MARTINS

(UOL-FOLHAPRESS)

Gabriel Moscardo, do Corinthians, utilizou o caso de Endrick como inspiração para sonhar com uma chance na seleção brasileira.

O volante de 18 anos citou a joia do Palmeiras ao projetar uma eventual convocação. Ele deu a declaração em entrevista no Troféu Mesa Redonda.

Moscardo disse que continuará trabalhando duro para “chegar sua vez”. Aos 17, Endrick foi chamado pelo técnico Fernando Diniz em novembro. O meio-campista corintiano acrescentou que fica feliz vendo jovens jogadores ganhando oportunidades com a camisa do Brasil.

Ele já foi selecionado neste ano para a seleção sub-23. O camisa 44 teve uma ascensão relâmpago no Corinthians após ser promovido por Vanderlei Luxemburgo no meio da temporada e vem se destacando. Ele, inclusive, foi eleito o jogador revelação no prêmio da TV Gazeta.

“Seis meses atrás eu estava na base, jogando Paulista Sub-20. Muita coisa vem acontecendo, subida para o profissional, vivenciar estádios lotados. Espero estar respondendo muito bem. Estou muito feliz, muito orgulhoso de vestir a camisa do Corinthians. Estou vivendo um sonho”, completou.