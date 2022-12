Morre mais um jornalista na Copa do Mundo do Qatar; número sobe para três

O diretor do departamento de transmissões da empresa britânica ITV Sport, Roger Pearce, de 65 anos, morreu no dia 21 de novembro

Na manhã desta terça-feira (13), foi divulgada a morte de mais um jornalista durante a realização da Copa do Mundo do Qatar. Com isso, já são três profissionais de mídia que perderam a vida no país.

O diretor do departamento de transmissões da empresa britânica ITV Sport, Roger Pearce, de 65 anos, morreu no dia 21 de novembro, no segundo dia do Mundial da Fifa. A causa da morte não foi divulgada.

Os outros dois profissionais mortos durante a competição são o americano Grant Whal e o fotojornalista qatari Khalid Al-Misslam.

Niall Stone, o diretor de Esportes da ITV enviou ao jornal britânico ‘The Mirror’ um comunicado exaltando o profissionalismo de Pearce e lamentando a grande perda.

“Ele é brilhante diretor técnico e um colega e amigo maravilhoso. Trabalhou na ITV por mais de 40 anos com lealdade à empresa. Nossos pensamentos estão com sua família e aqueles que eram próximos dele”, diz a nota.

Roger, que estava prestes a se aposentar, cobriu diversos assuntos ao longo de sua carreira e foi responsável pela produção da cobertura de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu da UEFA.