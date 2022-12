Brasileira Neuza Back será assistente do VAR em França x Marrocos

Neuza será assistente do VAR, utilizando a tecnologia de impedimento automático, a novidade da Fifa neste Mundial

A brasileira Neuza Back foi escalada para trabalhar no VAR na partida entre França e Marrocos, nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar, no estádio Al Bayt. O jogo será apitado pelo mexicano Cesar Ramos.

Neuza será assistente do VAR, utilizando a tecnologia de impedimento automático, a novidade da Fifa neste Mundial.

A brasileira foi árbitra assistente na vitória da Alemanha por 4 a 2 sobre a Costa Rica, na última rodada da fase de grupos. Ao lado da juíza francesa Stéphanie Frappart e da assistente mexicana Karen Díaz Medina, fez história como o primeiro trio feminino a trabalhar em um jogo da Copa do Mundo masculina.

O mexicano Cesar Ramos será auxiliado pelos compatriotas Alberto Morin e Miguel Hernandez. O venezuelano Jesus Valenzuela será o quarto árbitro, e o canadense Drew Fischer comandará o VAR.