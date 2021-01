Morre jogador brasileiro que sofreu parada cardíaca durante partida em Portugal

PUBLICIDADE

O clube português FC Alverca informou nesta quinta-feira (7) que o jogador brasileiro Alex Sandro dos Santos Apolinário, 24, teve morte cerebral confirmada pelo Hospital de Vila Franca de Xira.

Alex Apolinário havia sido levado a esse hospital no domingo (4), após sofrer uma parada cardiorrespiratória e cair desacordado no gramado durante jogo pela terceira divisão de Portugal contra o Almeirim.

Atendido com desfibrilador, o atleta foi reanimado dentro da ambulância. Depois do ocorrido, o árbitro da partida decidiu não retomar o jogo. Os jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes fizeram um círculo de oração para o brasileiro.

“O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas”, disse o clube em nota.

Alex atuava pelo Alverca desde o início de 2019, quando se transferiu para o futebol português. Antes disso, no Brasil, defendeu Botafogo de Ribeirão Preto, Cruzeiro e Athletico-PR.

O Cruzeiro também manifestou pesar pela morte do jogador. “Desejamos força e serenidade à família e aos amigos de Alex neste momento delicado.”

O Athletico lembrou que Alex fez parte do elenco campeão estadual em 2018. “Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Alex Apolinário, campeão do Paranaense de 2018. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares neste momento difícil.”

