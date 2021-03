MLB The Show não será mais exclusivo do Playstation

O MLB The Show é um jogo muito famoso nos Estados Unidos, que conta com fãs fiéis. O beisebol é um dos esportes mais populares por lá, e os jogos esportivos também contam com a preferência de muitos dos jogadores.

No Brasil, os jogos inspirados em modalidades esportivas também são muito populares, e a franquia da Sony conquistou muitos admiradores em terras tupiniquins. Alguns jogadores ficaram frustrados pela possibilidade de só poderem jogar no Playstation. Mas isso é verdade? Vamos descobrir!

Imagem por Nathaniel Yeo / Unsplash

MLB The Show

A MLB (Major League of Baseball) é a Liga Principal de Beisebol dos Estados Unidos. O jogo de videogame franqueado existe desde 1997, mas o nome MLB The Show foi introduzido apenas em 2006. Com lançamentos anuais há mais de duas décadas, a franquia é considerada um clássico pelo público americano.

Embora o Playstation seja, sem nenhuma dúvida, uma das melhores plataformas para jogos eletrônicos disponíveis no mercado, sempre houve reclamações sobre a exclusividade dela para o jogo. Afinal, alguns jogadores preferem o console da Microsoft.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os jogos exclusivos

Há uma guerra na indústria dos jogos de videogame pela preferência do público. E os jogos exclusivos têm um papel muito importante nisso. Um bom jogo pode ser o responsável por mudar a preferência de um jogador entre uma e outra plataforma. Afinal, é mesmo a qualidade dos jogos o que realmente importa.

Por isso, é muito comum que a Microsoft e a Sony ofereçam jogos com exclusividade para seus consoles. O desenvolvimento próprio, ou por parcerias com estúdios renomados, possibilita que a construção do jogo favoreça os pontos fortes dos consoles, potencializando a sua qualidade e, consequentemente, o apreço do público.

Abertura para novos consoles

Por muitos anos o MLB The Show foi uma das armas da Sony para se manter à frente da Microsoft no mercado de jogos esportivos. Como ele é considerado o melhor dos jogos virtuais de beisebol, era preciso ter um Playstation para ter a melhor experiência virtual de estar em um estádio, participando de uma partida do esporte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas isso está prestes a mudar. Embora atualmente o jogo ainda seja exclusivo da plataforma da Sony, nos próximos meses os usuários de Xbox também poderão se divertir, com este que é um dos lançamentos mais aguardados para o console da Microsoft.

A polêmica em torno da capa

Uma polêmica engraçada surgiu no meio dos jogadores aficionados desde que vazou uma foto do que seria a capa oficial para o lançamento na loja virtual do Xbox. E o motivo é inusitado, mas tem uma boa explicação. Aparentemente o jogo trará a logomarca da Sony, mesmo na plataforma de vendas da sua rival.

É bem provável que este não seja apenas um rumor. E a explicação é que o desenvolvedor do jogo é o Sony San Diego Studio, um dos mais importantes desenvolvedores do segmento, e que pertence à Sony, obviamente. Por isso, é bastante plausível que a sua marca apareça na capa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vantagens para os jogadores

Na batalha pela preferência do público quem ganha são os jogadores, que aproveitam as duas maiores rivais do mundo dos games se esforçando cada vez mais para levar até eles o que há de melhor. E elas aumentam sempre as apostas, como se estivessem jogando pôquer no GGPoker.com por exemplo.

Com a disponibilização do jogo para outras plataformas e dispositivos é bem provável que o número de jogadores aumente, e também a fama e a adoração pelo MLB The Show. Ganham os donos de Playstations que verão o cenário de um dos seus jogos favoritos se fortalecer, e os donos de Xbox, que passam a contar com mais uma excelente opção.

Então, a resposta para a nossa pergunta inicial é sim. O MLB The Show ainda é exclusivo para o Playstation no Brasil. Mas os fãs de Xbox podem se preparar para o lançamento do jogo em suas lojas muito em breve.

A data oficial para o lançamento na loja da Microsoft é o dia 21 de abril de 2021. Todos os amantes de videogames podem comemorar mais uma edição de um dos jogos esportivos mais importantes da história. Dessa vez, com ainda mais potencial de sucesso!