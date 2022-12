Milhares de torcedores recebem seleção francesa em Paris depois do vice no Mundial

O atacante Olivier Giroud falou na emblemática praça à televisão francesa TF1. “Temos que desfrutar estes momentos, saboreá-los

Milhares de torcedores receberam a seleção francesa na noite desta segunda-feira na Praça da Concórdia, no centro de Paris, um dia depois da derrota da equipe na final da Copa do Mundo para a Argentina, em Doha.

Os jogadores e o técnico Didier Deschamps apareceram na sacada do hotel Crillon para saudar os torcedores que ondeavam bandeiras da França e agradeciam aos ‘Bleus’. O avião que trouxe a delegação do Catar tinha chegado no final da tarde ao aeroporto de Roissy.

O atacante Olivier Giroud falou na emblemática praça à televisão francesa TF1. “Temos que desfrutar estes momentos, saboreá-los. É simplesmente uma felicidade, apesar de tudo. Daremos um forte abraço e sairemos de férias, carregar as baterias porque tem uma segunda parte da temporada para jogar”.

O também atacante Marcus Thuram foi outro que tomou a palavra: “Sabíamos antes do jogo que milhões de franceses estariam nos assistindo. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas com certeza estão orgulhosos de nós e isso é o mais importante”.

“Tinha que estar aqui, agradecer aos ‘Bleus’ por tudo o que fizeram até agora”, confessa Sandrine Djellas, torcedora de 53 anos, com as cores da bandeira francesa pintadas no rosto.

“Estar reunido aqui com todo mundo é minha maneira de dar força”, disse Cheick Touré, estudante de 16 anos.

Ao descer do avião, o técnico Deschamps esboçou um sorriso, assim como Giroud, que usava um colar de flores azul, branco e vermelho no pescoço.

