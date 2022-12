Galvão Bueno manda recado a bolsonaristas ao se despedir da Copa do Mundo

Emocionado, o narrador agradeceu aos profissionais que o acompanharam e parabenizou quem trabalhou na cobertura da Copa.

São Paulo

Esta Copa do Mundo marcou o fim das narrações esportivas de Galvão Bueno, que se despediu do público após a vitória da Argentina sobre a França neste domingo (18). Emocionado, o narrador agradeceu aos profissionais que o acompanharam e parabenizou quem trabalhou na cobertura da Copa.

No final do depoimento, Galvão alfinetou a tomada da camisa do Brasil como símbolo de uma posição política, como ocorreu durante o governo de Jair Bolsonaro, que tomou para si e para seus apoiadores o verde e amarelo da bandeira do país.

“Fizemos uma copa com resultados históricos. Claro que queríamos o Brasil na final. É o esporte, não deu, não aconteceu. Mas toda a nossa equipe sai daqui com muito orgulho”, disse Galvão. “Essa camisa aqui, da seleção brasileira, é de todos nós. Somos um só país. Somos todos brasileiros.”