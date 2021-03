Michael Jordan perde quase R$ 3 bilhões em um ano da pandemia da Covid-19

Entre seus principais investimentos, Michael Jordan é o dono da franquia Charlotte Hornets, que disputa a NBA (liga de basquete dos Estados Unidos)

A crise provocada pela pandemia do coronavírus afetou os negócios de muitas pessoas, entre elas Michael Jordan. O ex-jogador de basquete perdeu 500 milhões de dólares (cerca de R$ 2,8 bilhões) em pouco menos de um ano.



Segundo a revista Forbes, o patrimônio de Jordan em abril de 2020 era de 2,1 bilhões de dólares (R$ 11,8 bilhões) e agora é de 1,6 bilhão de dólares (R$ 9 bilhões), de acordo com o levantamento em tempo real feito pela publicação.

A revista não especifica quais são os negócios mais afetados do ex-jogador do Chicago Bulls.



Entre seus principais investimentos, Michael Jordan é o dono da franquia Charlotte Hornets, que disputa a NBA (liga de basquete dos Estados Unidos).

