Miami Heat perde para os Nets e dá liderança aos 76ers; Grizzlies vencem Bucks

A equipe da Flórida perdeu por 110 a 95 e ainda deixou a liderança da Conferência Leste, agora nas mãos do Philadelphia 76ers, que joga contra o Phoenix Suns, líder do Oeste

Em má fase na reta final da NBA, o Miami Heat somou a quarta derrota consecutiva ao ser dominado pelo Brooklyn Nets, na noite de sábado, em partida marcada por grande atuação de Kevin Durant. A equipe da Flórida perdeu por 110 a 95 e ainda deixou a liderança da Conferência Leste, agora nas mãos do Philadelphia 76ers, que joga contra o Phoenix Suns, líder do Oeste, neste domingo.

Dono de 23 pontos, três rebotes e cinco assistências, Durant comandou os Nets no triunfo diante do ex-líder. Além dele, Seth Curry, com 17 pontos, foi outro nome de destaque da franquia de Nova York, assim como Andre Drummond, autor de um double-double de 13 pontos e 11 rebotes.

A boa atuação coletiva fez o Brooklyn Nets dominar a partida na maior parte do tempo, tanto que chegou a abrir quase 40 pontos de vantagem sobre o adversário. “Eu acho que houve muita força e propósito ofensivo. Nós não tratamos as coisas como garantidas”, comentou Steve Nash, técnico dos Nets.

A vitória deixa a equipe de Nova York na oitava colocação da Conferência Leste. Aliás, caso permaneça na mesma posição ao final da temporada regular e o Heat consiga retomar o topo da classificação, o confronto deste sábado pode se repetir nos playoffs.

Outra franquia na briga pela primeira colocação do Leste é o Milwaukee Bucks, que também jogou e não conseguiu progredir na missão. O time do Wisconsin se encontrou com o Memphis Grizzlies, vice-líder da Conferência Oeste, e foi derrotado por 127 a 102, no Tennessee.

Sem Ja Morant, fora por causa de uma lesão no joelho, os Grizzlies contaram com De’Anthony Melton, autor de 24 pontos, como principal jogador da noite. “Eu só estou tentando ir lá e jogar, quero me divertir com isso. Jogar com confiança e fazer o que o time precisa que eu faça”, comentou o ala-armador de 23 anos.

Desmond Bane, com 20 pontos, e Dillon Brooks, com 19, também foram bem. Já pelo lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo conseguir entregar uma atuação dentro dos seus padrões, pois fez um double-double de 30 pontos e 11 rebotes, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Enquanto isso, na briga pela quinta colocação do Leste, o Chicago Bulls venceu o Cleveland Cavaliers por 98 a 94. A vitória foi construída com boas atuações de Zach Lavine, autor de 25 pontos, e DeMar DeRozan, que fez 20. Além disso, Alex Caruso foi bastante participativo, com dez pontos, oito rebotes e sete assistências. Nos Cavaliers, o destaque foi Darius Garland, dono de 28 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Veja os resultados de sábado:

New Orleans Pelicans 103 x 107 San Antonio Spurs

Orlando Magic 110 x 114 Sacramento Kings

Toronto Raptors 131 x 91 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 94 x 98 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 110 x 95 Miami Heat

Memphis Grizzlies 127 x 102 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 113 x 107 Oklahoma CIty Thunder

Portland Trail Blazers 98 x 115 Houston Rockets