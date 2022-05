Miami Heat abre final do Leste com 41 pontos de Butler e vitória sobre os Celtics

Diante de sua torcida, a franquia da Flórida contou com a inspiração do camisa 22 desde o início, mas viveu algumas complicações na partida

A disputa da final da Conferência Leste da NBA começou na noite de terça-feira com uma vitória por 118 a 107 do Miami Heat sobre o Boston Celtics, em partida marcada por uma atuação memorável de Jimmy Butler. Diante de sua torcida, a franquia da Flórida contou com a inspiração do camisa 22 desde o início, mas viveu algumas complicações na partida até pavimentar o caminho da vitória.

Ainda que o ala tenha marcado 27 de seus 41 pontos no segundo quarto, o Heat foi para o intervalo perdendo por oito pontos de diferença. Na volta para o terceiro, reagiu ferozmente, e alcançou uma vantagem de 17 pontos no placar, situação que foi muito bem administrada durante a última parcial, para garantir o triunfo.

Responsável também por cinco assistências e nove rebotes ao longo da partida, Butler liderou a reação ao lado de Tyler Herro, autor de 18 pontos, e Gabe Vincent, que fez 17. “Jimmy Butler é um competidor de elite”, afirmou Erik Spoelstra, treinador do Heat. “Há muitos caras nesta liga que estão jogando basquete. Ele está competindo para vencer. É algo completamente diferente”, completou.

O espírito de competição do camisa 22 fica evidente quando avaliado também o seu desempenho defensivo. Com três tocos e quatro roubos de bola, fez os torcedores delirarem ao interceptar, cheio de energia, uma tentativa de arremesso de Jayson Tatum pelo lado da quadra. O toco da noite, entretanto, foi protagonizado por Daniel Theis, dos Celtics, que tirou da boca da cesta para impedir Dewayne Dedmon de pontuar.

Fora o lance do alemão, a franquia de Boston viveu outros bons momentos durante a partida, muitos deles protagonizados por Tatum, autor de 29 pontos, e Jaylen Brown, dono de um double-double de 24 pontos e dez rebotes. De qualquer forma, a equipe sentiu falta de Marcus Smart, desfalque por causa de uma lesão no pé, e Al Horford, que entrou nos protocolos de saúde e segurança da NBA.

O jogo 2 da final do Leste entre Miami Heat e Boston Celtics será disputado também em Miami, a partir das 21h30 desta quinta-feira.