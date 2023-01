Messi volta ao PSG após Copa e é recebido com ‘corredor de aplausos’

São Paulo Campeão do mundo no Qatar, Lionel Messi foi recebido com aplausos em sua reapresentação no PSG nesta quarta-feira (4). Elenco e funcionários do clube parisiense fizeram um corredor para receber o atacante. Messi tirou férias depois de conquistar a Copa do Mundo em 18 de dezembro. O craque argentino passou Natal e Ano-Novo na cidade de Rosário, na Argentina. Ele volta a campo pelo PSG na sexta-feira, em duelo contra o Chateauroux, pela Copa da França. Curiosidade: Messi terá a companhia de Neymar no ataque, mas não de Mbappé, que recebeu folga de quase duas semanas. O atacante francês ainda não havia descansado depois do Mundial no Qatar.