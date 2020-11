Messi perde a paciência com árbitro brasileiro após gol anulado: ‘Errou 2 vezes’

PUBLICIDADE

Lionel Messi sempre aparenta tranquilidade em campo quando joga pelo Barcelona e pela seleção da Argentina. Mas não foi o que aconteceu nesta quinta-feira no empate por 1 a 1 do time nacional contra o Paraguai, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Indignado pela anulação de um gol seu no segundo tempo, o craque perdeu a paciência com o árbitro brasileiro Raphael Claus.

“Já errou duas vezes conosco”, disse Messi fazendo o número dois com os dedos, em imagem captada pela transmissão da TV, em direção ao brasileiro. E a repetiu novamente segundos depois: “Duas vezes nos prejudicou”. Para o craque, o gol foi o segundo erro de Claus na partida. No primeiro tempo, ele reclamou muito de uma falta não marcada.

No lance, o camisa 10 da Argentina recebeu na área de Lo Celso e chegou batendo de primeira para marcar um lindo gol. O tento, porém, foi anulado pelo árbitro, que, após ir ao monitor do VAR, entendeu que houve falta na origem do lance, para a frustração do jogador do Barcelona.

Mas não foi só Messi que se irritou com Claus. O técnico Lionel Scaloni também esbravejou contra a arbitragem. Na transmissão da TV foi possível ver o treinador falando a palavra “vergonhoso” para o árbitro brasileiro. Depois do jogo, voltou a reclamar. “Tenho que respirar para responder. Teve um monte de jogadas, com a que lesionou o Palacios, e o VAR não atua. Aí no nosso gol, que foi legal, a falta marcada é de um lance que teve um tempo enorme depois”.

Estadão Conteúdo