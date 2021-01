Messi pega dois jogos de suspensão por expulsão em jogo contra Bilbao

PUBLICIDADE

O atacante Lionel Messi foi suspenso por dois jogos pela federação espanhola após a expulsão ocorrida na última derrota do Barcelona, contra o Athletic Bilbao, pela final da Supercopa da Espanha.

Carmen Pérez, presidente do Comitê de Competição e juíza da entidade, decidiu fixar a sanção entendendo que houve apenas um ato “ocorrido de forma violenta”, e não uma “agressão” -a pena poderia ser maior caso o entendimento fosse outro.

Na ocasião, o camisa 10 recebeu cartão vermelho nos minutos finais da partida por deixar o braço no rosto de Villalibre. Foi a primeira expulsão do argentino em mais de 750 jogos com a camisa do Barça.

Se o Barcelona vencer o Cornellá na quinta-feira (21) e passar na fase da Copa do Rei, o argentino voltará a atuar nas oitavas de final do torneio. Caso o clube não avance, o retorno de Messi será justamente contra o Bilbao, desta vez pelo Campeonato Espanhol.

