Messi iguala Daniel Alves como jogador com mais títulos na história do futebol

Lionel Messi atingiu um novo recorde em sua carreira e igualou marca histórica de Daniel Alves. O argentino se tornou o jogador com mais títulos na história do futebol neste fim de semana. O argentino divide o posto de maior campeão com o ex-lateral Daniel Alves.

Messi chegou ao seu 43º título na carreira após a conquista do Campeonato Francês ontem (27) pelo PSG, somando ainda suas passagens pelo Barcelona e pela seleção argentina.

Ao todo, o craque soma 35 conquistas pelo Barça, 3 pelo PSG e 5 pela Argentina. Recentemente, ele destacou ainda mais seu “currículo” com a taça da Copa do Mundo de 2022.

O atacante de 35 anos também é o jogador que foi mais vezes eleito o melhor do mundo: são sete Bolas de Ouro e duas Fifa The Best. Além de ter marcado mais de 800 gols e dado quase 400 assistências na carreira até o momento.

O astro argentino pode ser o atleta com mais títulos por um único clube, mas teria que voltar ao Barcelona para isso ser possível. Há rumores de que o retorno possa acontecer na próxima temporada.

Ele fechou sua passagem pelo clube catalão com 35 troféus na conta, enquanto o ex-jogador Ryan Giggs conquistou 36 pelo Manchester United.