Messi anuncia que Copa do Mundo do Catar 2022 será a última de sua carreira

O artilheiro da ‘Albiceleste’ com 90 gols em 164 partidas, vai disputar sua quarta Copa do Mundo e admitiu que “há ansiedade e expectativa pela Copa”

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, anunciou que a Copa do Mundo de 2022 será a última de sua carreira, em entrevista concedida à ESPN nesta quinta-feira (6).

“É a minha última Copa do Mundo. Seguramente que sim. Me sinto bem fisicamente, consegui fazer uma boa pré-temporada este ano como não consegui no ano passado, foi fundamental começar de forma diferente para chegar como cheguei, com muita mentalidade e entusiasmo”, disse o craque de 35 anos.

O artilheiro da ‘Albiceleste’ com 90 gols em 164 partidas, vai disputar sua quarta Copa do Mundo e admitiu que “há ansiedade e expectativa pela Copa. Não vemos a hora de chegar”.

O jogador do Paris Saint-Germain acredita que a seleção conduzida por Lionel Scaloni vive um “bom momento”, com 35 partidas sem perder.

“Chegamos em um bom momento, com um grupo bem armado e muito forte, mas tudo pode acontecer. Todas as partidas são muito difíceis. Nem sempre os favoritos terminam ganhando ou fazendo o caminho que se esperava deles”, sinalizou.

Sobre um possível favoritismo da Argentina no Mundial, Messi afirma que o país é sempre um forte candidato “por sua história e o que representa”, mas que “não somos os únicos favoritos, outras seleções estão acima de nós”, concluiu.

Treinador: sim ou não?

Diante da pergunta se pensaria sobre um futuro comandando uma equipe, Messi despistou: “Não vou ser treinador, mas Zidane disse isso e depois se tornou técnico e foi campeão da Champions”, disse o capitão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Gosto da direção esportiva, montagem de um grupo, acompanhar o técnico, mas não estou cem por cento certo sobre isso”, comentou.

A poucos meses da Copa, o jogador comenta as dificuldades e expectativas sobre o torneio. “É importante ganhar a primeira partida e isso não vai ser fácil. Na Copa passada achávamos que seria fácil, que seríamos os primeiros do grupo, mas não foi o que aconteceu”, acrescentou.

ídolo mundial e querido pela torcida, Messi reconheceu que sua relação com os torcedores é muito importante. “Hoje os argentinos são incondicionais comigo. Sou muito agradecido por ter vivido o que vivi e desfrutei”, completou.

O ex-jogador do Barcelona também rasgou elogios ao comandante da ‘Albiceleste’. “É uma pessoa que vive muito, trabalha por e para o futebol, ama o que faz e sofre muito com os jogos. Merece tudo que viveu porque não foi fácil o processo que assumiu… foi ele quem organizou tudo isso”, reconheceu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seleção da Argentina está no Grupo C do mundial do Catar, junto com Arábia Saudita, México e Polônia e faz sua estreia no dia 22 de novembro, no jogo contra a seleção saudita, no Estádio Nacional de Lusail.

© Agence France-Presse