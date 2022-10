Circuito de Motocross: maior evento do Centro-Oeste reúne 200 competidores na capital em outubro

Em dois finais de semana, pilotos de todo o país participam da competição que mistura aventura, velocidade e adrenalina no Guará II. Inscrições estão abertas

Para quem é apaixonado por esportes radicais e ama o frio na barriga que o motocross proporciona, Brasília irá receber um evento totalmente dedicado ao esporte. Nos dias 14,15,16, 21, 22 e 23 de outubro, aproximadamente 200 pilotos irão se encontrar no Guará II em uma disputa dividida em 13 categorias. O evento, aberto ao público, tem como objetivo democratizar e descentralizar o acesso ao esporte, assim como auxiliar no desenvolvimento e performance dos atletas participantes. A estimativa é de que 3 mil pessoas acompanhem os seis dias de competição.

O Circuito de Motocross é realizado pela Associação Luta pela Vida, com apoio da Federação de Motociclismo do Distrito Federal – FMD e a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás – FMG. O evento traz a oportunidade para que competidores de todo o país participem do circuito promovendo a interação e competitividade saudável pelo esporte. Nas sextas-feiras, 14 e 21, os atletas farão os treinos livres, já nos sábados 15 e 22, será a vez do treino classificatório e a corrida aos domingos, 16 e 23 de outubro.

Segundo Felipe Gonçalves, Diretor de Motocross da Federação de Motociclismo do Distrito Federal (FMDF), após a pandemia, os eventos voltaram com força no Brasil inteiro e, com isso, a oportunidade de sediar mais uma competição valorizando o esporte foi pensada. ”De forma inédita, decidimos unir o campeonato brasiliense com o campeonato goiano, o nível dos pilotos está incrível. Sabemos que não é só um esporte, é um show, as pessoas vêm de fora para assistir, a repercussão só melhora e conseguimos cada vez mais angariar um maior número de pilotos. Em Brasília, por exemplo, a pista ficará para os pilotos treinarem, é uma ótima forma de proporcionar às pessoas que nunca tiveram um contato com o esporte a chance de conseguir com qualidade”, declara.

Foto: Rodrigo Junior/Divulgação

Inscrições

As inscrições para a competição estão abertas no site O que Vem por aí , no valor de R$ 150 e devem ser feitas até a quarta feira anterior à prova (12 ou 19 de outubro), a ser paga nos sábados na secretaria de prova ou outra forma que será informada quando estiver disponível. Já no sábado as inscrições novas poderão ser feitas, mas, sem desconto, ao valor de R$ 200.

As categorias 50cc, 65cc e MXF estarão isentas do pagamento da taxa de inscrição, porém, terão que ser feitas antecipadamente como as demais categorias, em caso de serem feitas fora do prazo, será cobrada taxa de R$ 50. Toda inscrição somente será aceita com a apresentação da Cédula Desportiva CBM 2.022, que comprove a filiação do atleta, assim como um atestado médico, informando a aptidão física.

Sobre as categorias

É possível participar da disputa em 13 categorias, divididas por faixa etária e medidas das motos, que podem ser acessadas também no site, entre elas: MX1 (homens e mulheres de 15 a 45 anos); MX2 (homens e mulheres de 14 a 23 anos); MX3 (homens a partir de 35 anos e mulheres a partir 15 anos); MX4 ( homens a partir de 40 anos); MX5 (homens a partir de 50 anos); MX 50 cc A e MX 50 cc B com motos especiais de competição e motos nacionais, respectivamente (meninos de 05 a 09 anos e meninas de 05 a 10 anos); MXJr (meninos de 11 a 15 anos e meninas de 11 até 16 anos); MX2Jr (meninos de 13 a 17 anos e meninas até 18 anos) e a MXF (mulheres a partir de 13 anos com motocicletas homologadas das classes Nacional 230/250, Junior e MX2).

Há ainda duas categorias na competição. A Nacional 250 B é aberta para pilotos estreantes e novatos, que não tenham se classificado entre os três primeiros dos campeonatos dos últimos 3 anos, para homens a partir de 13 anos e mulheres a partir de 15 anos. Para motos homologadas de fabricação nacional e de venda ao público, com até 250cc. Já a Intermediária é indicada para pilotos que não tenham se classificado entre os 15 primeiros nas classes MX1 / MX2 nos últimos 03 anos, pilotos que não tenham se classificado entre os 05 primeiros da categoria intermediária nos últimos 04 anos e / ou índice técnico/média de participação/sob avaliação da organização, apenas com motos da classe MX1 e MX2.

O evento está aberto somente para pilotos filiados à Federação de Motociclismo do Estado do Distrito Federal – FMDF e Federação de Motociclismo do Estado de Goiás – FMG. Pilotos filiados a outros estados não marcarão pontos, disputando apenas premiação e troféus.

Provas e premiação

Nas sextas-feiras, a partir das 09h, 14 e 21 de outubro,os pilotos fazem treinos livres para reconhecimento das pistas. Já aos sábados, 15 e 22 de outubro, na parte da manhã, os pilotos fazem treinos livres de 09h às 11h, divididos por categorias, e na parte da tarde, de 12h10 às 13h50, os treinos são cronometrados e já classificatórios. De 14h30 às 15h20 acontecem as provas oficiais, divididas por baterias que podem ter duração de 10 ou 15 minutos + 2 voltas.

Já nos domingos, 16 e 23 de outubro, o aquecimento das categorias será das 09h às 10h10. As provas oficiais acontecem de 11h às 12h, 12h30 às 14h e 14h30 às 15h, divididas por baterias de 12, 15 e 20 minutos + 2 voltas.

Serão, ao todo, 10 pilotos reconhecidos no campeonato, que receberão uma pontuação de acordo com o placar batido. O 1º lugar soma 15 pontos, o 2º lugar 12 pontos e o 3º lugar 10 pontos. O pódio para as provas dos sábados será 16h30 e nos domingos 15h30. A premiação em troféus será para os 5 primeiros colocados para todas as categorias, ao final do evento. Para mais informações sobre toda a programação e regulamento do campeonato, basta entrar no site O que Vem por aí.

Serviço

Circuito de Motocross

Data: 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de outubro

Horário: a partir das 09h

Onde: Área Especial 23 / QE 15 Guará-II (Próximo ao CAVE)

Inscrições: O que Vem por aí

Mais informações: @circuitomtx – instagram

