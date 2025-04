Memphis provoca CBF e critica regra contra subir na bola: ‘Aviso bobo’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, alfinetou a CBF na manhã deste domingo (6) e voltou a detonar a orientação passada pela entidade aos árbitros para punir quem subir na bola com os pés durante partidas.

Memphis primeiro postou uma foto sua subindo na bola na final do Paulistão, marcando o perfil da CBF.

O camisa 10 corintiano ainda cutucou a entidade escrevendo “Bom dia” com um emoji da bandeira do Brasil.

Depois, o atacante holandês criticou novamente a nova regra: “Aviso bobo”. Ele disse que veio ao Brasil para “vivenciar o joga bonito”, cobrou que os jogadores não sejam limitados em campo e pediu foco dos dirigentes em melhorar o esporte.

“Eu vim ao Brasil para também vivenciar o ‘Joga bonito’ em primeira mão, mas agora a CBF anunciou ontem que nenhum jogador pode ficar em cima da bola ou receberá um cartão amarelo. Isso foi decidido depois que eu subi na bola por alguns segundos na última final do Paulistão”, disse Memphis.

O jogador holandês ainda continuou. “Não que seja um fator tão importante no futebol, mas não vejo o problema disso. O futebol brasileiro está crescendo? e merece visibilidade global! Há muito talento aqui.

A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas. Então eu realmente me pergunto como é a diretoria da CBF… Quem está decidindo o futuro deste lindo país do futebol?”

“Vamos nos concentrar em quais regras podem melhorar o esporte e focar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, em vez desses anúncios bobos”, completou Memphis, nas redes sociais.

Crítica na beira do campo

Memphis já havia reclamado no sábado sobre a nova regra da CBF após sua atuação de gala na vitória do Corinthians sobre o Vasco. O ofício da entidade máxima do futebol brasileiro foi noticiado poucas horas antes de a bola rolar na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Brasileirão.

“Feliz com o jogo, meu gol assistência. Não sei o que o VAR fez, acho que no 1º tempo o VAR devia ter checado o [lance do] meu tornozelo, foi uma falta clara para vermelho, mas em vez disso preferem fazer regras sobre não subir na bola”, disse Memphis Depay, ao Prime Video.

“O Brasil é o país do futebol, não? Se continuarmos assim com dirigentes, de quem decide futebol, estamos fazendo as coisas erradas. Quero deixar claro: o Brasil é um país e que joga futebol, e futebol não joga só com os pés, também com a mente. [Eles] têm que fazer melhor trabalho”, comentou Emiliano Díaz.

Nova regra da CBF

A CBF enviou um ofício a todas as federações e clubes filiados informando que orientou os árbitros a punirem com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola com os dois pés durante partidas, além de marcar tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

“A Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora citada [jogador subir na bola com os dois pés], deverá sancioná-la com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo”, informou a CBF, em ofício enviado ontem a clubes e federações.

A CBF afirmou que tal provocação causa “transtorno e confrontos generalizados” nas partidas, além de oferecer risco de lesão para o jogador e prejudicar a imagem do esporte. A entidade também disse que o “comportamento específico” é passível de punição por desrespeito ao jogo e ser classificado como conduta antidesportiva.

“Um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando a imagem do esporte. Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas”, finalizou a CBF, em ofício.

O movimento polêmico não é novidade no futebol brasileiro, mas só foi enquadrado como conduta antidesportiva agora. Em 2023, Soteldo subiu na bola durante a vitória do Santos sobre o Vasco, pelo Brasileirão. Após o ato, vascaínos foram tirar satisfação com o venezuelano, assim como ocorreu com palmeirenses depois da atitude de Memphis, em março.

Veja a íntegra do ofício

“Prezados presidentes [das federações]

Servimo-nos do presente para tratar de um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando sobremaneira a imagem do esporte que tem larga abrangência nacional e internacional.

Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária.

Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

Diante desse fato, a Comissão de Arbitragem da CBF comunica que tal conduta é passível de punição por desrespeito ao jogo, conforme positiva o Livro de Regras.

Senão vejamos:

Infrações por conduta antidesportiva:

Há diferentes circunstância em que um jogador deve ser advertido com cartão amarelo por conduta antidesportiva, entre as quais:

– Mostrar falta de respeito pelo futebol.

Desde modo, a Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora citada, deverá sancioná-la com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo.”