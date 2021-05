com 35 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, Ja Morant lidera pelo Grizzlies e leva equipe aos Play Offs

Após perder para o Los Angeles Lakers (103×100), com uma bola inacreditável de LeBron James no final, o Golden State Warriors come começa o segundo jogo contra o Memphis Grizzlies com uma postura abalada pelo medo de ficar de fora dos Play Offs.

No primeiro quarto da partida, a defesa e o ataque de Memphis estavam alinhados e o time do Tennessee conseguiu abrir 10 pontos. GSW se recuperou e o 1° quarto da partida termina em 30×29 para Memphis.

O segundo período parece ter dado uma sacudida no time de Oakland. Steph Curry acorda, as bolas de 3 pontos começam a cair, e o GSW começa a reagir.

Se agora o Golden State já não tem o trio formado por Curry, Klay Tompson (lesionado desde 2019) e Kevin Durant, alguns nomes como Andrew Wiggins, Jordan Poole e Draymond Green entraram com vontade. O intervalo chegou e o placar se manteve positivo para Memphis, 62×49.

A sombra

Vale lembrar que a equipe do Memphis teve como adversário ninguém menos que o maior pontuador da franquia de São Francisco. Steph Curry tem quebrado um recorde atrás do outro. Pensando nisso a estratégia utilizada para frear Curry foi a dobra na defesa. O armador do GSW não teve muita liberdade para trabalhar.

A noite foi de perseguição de Dillon Brooks sobre Steph Curry. A ordem vinda direta do banco foi para que Brooks grudasse em Steph. Parece que funcionou, o armador rendeu bem menos que se esperava.

Intervalo

O terceiro período não mudou muito, a duas equipes voltaram para a quadra sem muita objetividade, arremessos desperdiçados e algumas figurinhas carimbadas com 4 faltas. A batalha travada para a vitória esfriou do lado de Memphis e a média de pontos que bateu 30 pontos no dois primeiros tempos de jogo, na volta do intervalo ficou em apensas 16, ou seja, metade dos pontos.

GSW chegou no ultimo quarto com mais fôlego, apesar da estatística baixa de Curry com apenas 4/12 de arremessos do perímetro (bolas de 3 pontos). Com o decorrer do período Memphis conseguiu se segurar e chegou à metade do quarto com 8 pontos de diferença. O grande destaque dos cowboys do Tennessee foi Ja Morant que fechou a partida com XXX. Não foi desta vez que o Golden State Warriors chega aos Play Offs da temporada

Com uma arrancada digna de decisão o GSW marcou 9 pontos consecutivos e empatou a partida, 97×97. Steve Ker, técnico do GSW, teve a oportunidade de pedir a última pausa da partida. Sem paralisar o jogo, Steph Curry se viu bloqueado por dois defensores nós últimos segundo e precisou passar a bola para Draymon Green que errou o arremesso que levaria a equipe de São Francisco para os Play Offs.

Prorrogação

De 3 em 3 rapidamente o placar sobe e as equipes brigam ponto a ponto. GSW acerta uma bola de 3 pontos faltando 2.2 segundos e luta até o fim por um milagre. Ja Morant não supera curry no placar mas sim na liderança o que foi importante para levar o Memphis para os Play Offs que será contra o primeiro colocado da conferência Utah Jazz.