Meia da Holanda ‘inclui’ braçadeira arco-íris vetada pela Fifa em jogadores

Depois da vitória da Holanda por 2 a 0 contra Senegal em sua estreia na Copa do Mundo do Qatar, nesta segunda-feira (21), o meia Marten de Roon deu uma resposta bem direta nas redes sociais à Fifa por causa do veto à braçadeira de capitão nas cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+.

A entidade organizadora da Copa proibiu os capitães dos países de usarem o item e informou que quem usasse seria advertido com cartão amarelo antes mesmo de a partida começar, o que fez os países europeus recuarem.

Como resposta, de Roon fez uma montagem e incluiu virtualmente a braçadeira nos atletas na imagem da comemoração de um dos gols da Holanda.

“One Love [um amor, frase estampada na braçadeira vetada traduzida para português] por essa vitória. Que começo!”, escreveu o meia.

A Holanda divide a liderança do Grupo A com Equador, com 3 pontos. Qatar e Senegal, zerados, completam a chave.