Mega Drift 2023 termina com Lucas Medeiros campeão e público recorde

Tocantinense Talles Raffi garantiu a vice-liderança, seguido pelo brasiliense Gustavo Cavalcanti

O Mega Drift Brasil realizou a grande final do campeonato no último final de semana e viu o piloto brasiliense Lucas Medeiros, de 15 anos, se tornar campeão. O evento foi realizado no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha e contou com a presença de mais de 10 mil pessoas, público recorde da temporada.

O campeonato começou em abril, sendo dividido em 3 blocos, cada um abarcando duas etapas e explorando pontos turísticos da cidade: 1 e 2º etapas em abril na Torre Digital, 3º e 4º em junho no Parque da Cidade e, finalmente, 5ª e 6ª etapas na Arena BRB. Ao longo da temporada, os pilotos do DF e outros estados foram pontuando e aumentando a tensão de vitória.

Nesta última etapa, Lucas Medeiros estava com sede de vitória: conquistou a quinta etapa, seguido por Vinicius Trindade e Gustavo Cavalcanti, e também a sexta etapa (que teve o segundo lugar ficou com o experiente Sérgio Hanazono e o terceiro lugar com Wilder Dias). Com um grande domínio e muitas vitórias, Lucas Medeiros se tornou o novo campeão brasiliense de drift, o segundo colocado foi o tocantinense Talles Raffi e o terceiro lugar ficou para Gustavo Cavalcanti.

A organização do evento celebrou o desempenho do campeonato em 2023, que tem conquistado cada vez mais adeptos e também público. Trazendo muita velocidade, manobras e adrenalina, o esporte vem ganhando cada vez mais popularidade entre os brasilienses, assim promovendo a diversão do público. “É muito gratificante contar com o apoio do público e ver as arquibancadas cheias, pessoas de diversos lugares, diversas idades. Isso mostra que o esporte vem crescendo muito aqui em Brasília, e é algo muito importante para os pilotos e para a nossa cidade, pois estamos fomentando o mercado”, comenta Gustavo Carvalho, organizador do evento.