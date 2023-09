Sinal de alerta: o Botafogo vive o seu pior momento no Brasileirão

A liderança está longe de ser ameaçada, mas até o técnico Bruno Lage colocou o cargo à disposição da diretoria

A derrota para o Flamengo, na noite deste sábado (2), no Engenhão, não chegou a colocar em risco a liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas deixou a torcida em estado de alerta, porque, nos últimos dias, aconteceu um festival de noticias desagradáveis para o alvinegro carioca. A saber:

• Perdeu a invencibilidade de 19 jogos na temporada.

• Perdeu a invencibilidade em casa em 20 partidas após a implementação do gramado sintético.

• Perdeu os 100% de aproveitamento no Nilton Santos no Brasileirão (12 jogos).

• Foi eliminado nas quartas da Sul-Americana.

• Perdeu os dois primeiros jogos com Bruno Lage.

Chutou o balde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois do jogo, o treinador português fez um longo pronunciamento e se irritou com a pressão em cima dos jogadores. Segundo ele, já tratam o time como campeão brasileiro e disparou contra a torcida:

“Desde o primeiro dia, tenho sido questionado em tudo. O Botafogo já está campeão, se tiver algo pelo caminho foi você que estragou. Por que eu vim? Um treinador que estava aqui aceitou outro projeto, saiu daqui ‘já campeão’. Assim como cito os torcedores, já estão no modo campeão. E querem encontrar um indivíduo como culpado caso o time não seja campeão. Isso é uma coisa que é fácil de lutar. Eu aguento essa pressão de forma natural. Sinto que fui muito desejado, escolhido, mas é uma pressão que não é necessária para os jogadores. Eu aguento a pressão, mas só olharem para o meu percurso é uma pressão nos jogadores. Não admito”, desabafou o português.

Mas Bruno Lage surpreendeu ao colocar o cargo à disposição da diretoria, criando um clima ainda mais conturbado para os torcedores:

“Não falei com ninguém, coloco meu lugar à disposição do diretor, do presidente. Tenho contrato com o Botafogo até dezembro. Tem prêmios garantidos, Libertadores, tenho prêmio de campeão, mas não tenho problema em abdicar, não sou preso a dinheiro, mas não quero a pressão em mim seja jogada nos jogadores. Meu cargo está à disposição dos diretores. Boa noite”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.