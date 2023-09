A CBF joga “todas as fichas” em Fernando Diniz para não depender de Ancelotti

Antes da estreia nas eliminatórias, treinador do Fluminense e da Seleção é protagonista de um documentário na ESPN Brasil

A CBF sabe que o italiano Carlo Ancelotti não está 100% confirmado para assumir a Seleção Brasileira, e joga “todas as fichas” em Fernando Diniz, que começa esta semana efetivamente seu trabalho como interino.

A menos que o Real Madrid seja um grande fracasso no início da temporada, Ancelotti não trocará o melhor time do mundo por uma aventura na Seleção do Brasil. Só que o Real, neste momento, é líder de LaLiga, com 100% de aproveitamento. Então…

Enquanto isso, Fernando Diniz fará sua estreia pela Seleção na próxima sexta-feira (8), contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém-PA, em jogo das Eliminatórias sul-americanas. Depois vai jogar fora de casa, dia 12, contra o Peru.

Até o fim do ano, a agenda de Fernando Diniz prevê jogos oficiais importantes, inclusive dois clássicos, contra Uruguai (17/10) e Argentina (21/11). Se o time estiver bem, a CBF certamente esquecerá essa novela com Carlo Ancelotti.

No último sábado (2), o canal ESPN lançou o documentário “Sonho de Menino, com Fernando Diniz”, com uma hora de duração, contando a história do treinador do Fluminense e da Seleção, desde a sua infância, quando começou no futsal e depois seguiu para a carreira no futebol profissional, atuando em diversas equipes do país.

“O Diniz tenta devolver ao futebol brasileiro aquilo que estávamos acostumados a ver na década de 70, 80 e 90. Ele é o ‘retrô’, na acepção da palavra, e busca resgatar a essência do futebol que se perdeu um pouco no nosso país. Então iniciamos o trabalho jornalístico para entender por que ele estudou psicologia, quais são suas raízes, como ele se tornou um craque no futsal, por que não conseguiu trazer esse protagonismo para o campo quando jogador, quais são as teorias que ele traz para as suas equipes, e acima de tudo mostrar o lado humano. Quem é Fernando Diniz? De onde veio? Qual a história da família? E mostrar que ele não chegou por acaso onde ele está. É um programa sobre o Fernando Diniz com relatos de personagens que fizeram e fazem parte da história dele mostrando o lado bom e também o ruim”, comenta Marcelo Gomes, idealizador do especial.

