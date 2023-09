Veja como os matemáticos estão “brigando” para diminuir as chances de o Botafogo ser campeão

A derrota para o Flamengo certamente que reduziu as possibilidades do Fogão, mas os matemáticos divergem sobre o assunto

A rodada do fim de semana, a 22ª deste Brasileirão, trouxe como principal novidade a derrota do Botafogo, que permanece na liderança, com 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o segundo colocado, mas os matemáticos calculam que as suas chances de título diminuíram consideravelmente.

De acordo com o portal G1, em parceria com o economista Bruno Imaizumi, o Palmeiras foi o grande veneficiado, porque viu as suas possibilidade de conquistar o título subirem de de 5,4% para 12,6%. Poderia ter sido ainda mais se não tivesse derrotado o Corinthians no clássico disputado na Neo Quimica Arena.

A queda de time carioca teria sido de 90,2% para 81,7%. Mas esses números não batem com os do site Infobola, coordenado pelo matemático Tristão Garcia. O Infobola calculou uma queda menor para o Botafogo, que tinha 90% de possibilidades e agora está como 86%.

Em relação ao Palmeiras, as chances do Verdão, diferentemente do que aponta o G1, são de apenas 8%.

É claro que os palpites dos matemáticos nunca serão precisos e exatos. Tudo pode mudar em uma ou duas rodadas. É mais ou menos como dizia o velho e sábio Magalhães Pinto, quando se referia à política brasileira:

“Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”.

Então é isto.

