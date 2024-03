Medalha vai valer R$ 56 mil aos atletas do Time Rio

ALEXANDRE ARAUJO

(UOL/FOLHAPRESS)

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou novidades no Time Rio para os Jogos de Paris. Os atletas olímpicos e paralímpicos que conquistarem medalha vão ganhar R$ 56 mil.

Paes participou de evento nesta quinta-feira (21), no Palácio da Cidade. A cerimônia contou também com representantes do Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico do Brasil.

O prefeito fez uma mudança de última hora e apontou que os medalhistas vão ganhar sete vezes a bolsa mensal, que é de R$ 8 mil. Anteriormente, o programa indicava uma premiação de cinco vezes a bolsa.

“É uma alegria enorme estar aqui, é claro que o apoio ao Time Rio será renovado e o prêmio vai aumentar para sete vezes o valor da bolsa para quem conquistar medalha nos Jogos de Paris. Então, tratem de ganhar muitas medalhas. Que vocês tenham muito sucesso e possam seguir em frente porque, no que depender da gente, vamos ajudar vocês sempre”, disse o prefeito.

No evento, também foi concedida a premiação aos medalhistas no Pan e Parapan de Santiago-2023. Neste caso, os atletas ganharam R$ 16 mil, duas parcelas da bolsa. Ao todo, foram 56 medalhas no Pan e 30 no Parapan.

“Acho que o papel do poder público é esse, em como pode ajudar. Nem todos vão ganhar medalha, vão se tornar atletas olímpicos e paralímpicos, mas é saber que ao estimular um menino ou uma menina a entrar no esporte, você está fazendo um país melhor. O exemplo que vocês dão é essencial”, afirmou Paes.

Atletas de diversas modalidades olímpicas e paralímpicas participaram da cerimônia. Ao todo, 36 atletas olímpicos e 24 paralímpicos.

O Time Rio Olímpico e Paralímpico é uma parceria da Prefeitura do Rio com COB e CPB. Os critérios para a escolha dos atletas são definidos pelos comitês, que também fazem uma avaliação anual dos beneficiados pelo projeto.

Veja a lista de atletas:

– Olímpico

Chayenne Silva – Atletismo

Gabriel Constantino – Atletismo

Viviane Lyra – Atletismo

Rosangela Santos – Atletismo

Flávia Saraiva – Ginástica

Jade Barbosa – Ginástica

Lorrane Santos – Ginástica

Rebeca Andrade – Ginástica

Luana Oliveira de Carvalho – Judô

Rafaela Silva – Judô

Thiago Felix da Silva – Levantamento de Peso

Amanda da Costa Schott – Levantamento de Peso

Laura Nascimento Amaro – Levantamento de Peso

Lucas Verthein – Remo

João Chianca – Surfe

Silvana Lima – Surfe

Gabriel Portilho Borges – Vela

Marina Arnd – Vela

Kahena Kunze – Vela

Gabriela Nicolino – Vela

João Siemsen – Vela

Evandro Gonçalves de Oliveira Jun – Voleibol

Bárbara Freitas – Voleibol

Carolina Solberg – Voleibol

Talita Rocha – Voleibol

Gustavo Carvalhaes – Voleibol

Giullia Penalber – Wrestling

Joilson Junior – Wrestling

Kenedy Anderson Moraes Pedrosa – Wrestling

Ana Marcela Cunha – Natação (águas abertas)

Ingrid de Oliveira – Saltos Ornamentais

Isaac Souza – Saltos Ornamentais

Guilherme Pereira da Costa – Natação

Nathalia Siqueira Almeida – Natação

Philipe Chateaubrian – Tiro Esportivo

Ana Sátila – Canoagem Slalom

– Paralímpico

Marivana Oliveira da Nobrega – Atletismo

Camila Maria Leiria de Castro – Vôlei

Tuany Priscila Barbosa Siqueira – Atletismo

Julyana Cristina da Silva – Atletismo

Viviane Ferreira Soares – Atletismo

Sophia Pernisa Kelmer – Tênis de Mesa

Alice de Oliveira Correa – Atletismo

Tascitha Oliveira Cruz – Atletismo

Brenda Souza de Freitas – Judô

Susana Schnarndorf – Natação

Camille Rodrigues Ferreira Cruz – Natação

Diana Cristina Barcelos de Oliveira – Remo

Wallace Antonio de Oliveira dos Santos – Atletismo

Felipe de Souza Gomes – Atletismo

Ricardo Gomes de Mendonça – Atletismo

Washington Assis do Nascimento Junior – Atletismo

Douglas Rocha Matera – Natação

Diogo Rebouças – Vôlei

Willians da Silva Araújo – Judô

Fabio Bordignon – Atletismo

Fabricio Marques de Souza – Taekwondo

Daniel Xavier Mendes- Natação

Thomaz Rocha Matera – Natação

João Victor Teixeira de Souza Silva – Atletismo