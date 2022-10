Mbappé teria contrato recorde de € 630 milhões por três anos

Se Mbappé permanecer no PSG até 2025, receberá € 630 milhões brutos, em torno de € 282 milhões líquidos (US$ 277,9 milhões)

O atacante Kylian Mbappé, que renovou com o Paris Saint-Germain em maio, assinou um “contrato inédito” de € 630 milhões (correspondente a US$ 620,94 milhões) para um período de três anos – conforme noticiado pelo jornal francês “Le Parisien”.

“As negociações entre o PSG e o clã Mbappé levaram a um contrato inédito. O contrato do século, o maior já assinado na história do esporte”, escreveu o jornal em sua edição desta segunda-feira (24) sobre o montante bruto.

Concluído em maio entre o jogador e o clube parisiense, o acordo é baseado em um contrato de dois anos, até junho de 2024, com opção de um terceiro ano a critério do jogador, de 23 anos, informa “Le Parisien”, citando “fontes próximas ao caso”.

Em detalhes, o salário do atleta é fixado em € 72 milhões brutos para cada ano do contrato, o que significa € 6 milhões brutos por mês (€ 2,7 milhões líquidos após impostos).

A este valor acrescenta-se um bônus de € 180 milhões brutos, garantidos e pagos em três parcelas, continua “Le Parisien”.

Além disso, o jornal menciona um bônus de “fidelidade” com valor crescente: € 70 milhões brutos, depois € 80 milhões brutos e, em caso de ativação da opção de um terceiro ano de contrato, € 90 milhões.

Vários meios de comunicação falam de um suposto desejo do jogador de deixar o clube, embora em meados de outubro ele mesmo tenha afirmado “nunca ter pedido para sair em janeiro”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contactada pela AFP, a equipe de Kylian Mbappé não estava disponível no momento para reagir a esses números.

No total, se Mbappé permanecer no PSG até 2025, receberá € 630 milhões brutos, em torno de € 282 milhões líquidos (US$ 277,9 milhões).

O valor é superior ao contrato recorde assinado pelo argentino Lionel Messi com o FC Barcelona (2017-2021), que atingiu € 555 milhões brutos (US$ 547 milhões) por quatro anos, segundo o jornal espanhol “El Mundo”.

E não é tudo: além do contrato com o clube, há todas as receitas ligadas aos contratos publicitários de Mbappé (Nike, Hublot, EA Sport, Dior, Oakley…), salienta “Le Parisien”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a revista americana “Forbes”, os valores de patrocínios chegam a US$ 18 milhões (€ 18,44 milhões).

Ainda de acordo com a “Forbes”, o aumento salarial de Mbappé coloca o atacante como o jogador de futebol mais bem pago do planeta nesta temporada, à frente de Messi e Cristiano Ronaldo.

© Agence France-Presse