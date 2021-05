Mauro Cezar Pereira comemora alta após uma semana internado com Covid-19

Mauro agradeceu aos médicos e disse que se sente privilegiado. “Me considero um privilegiado por ter acesso a essa estrutura”

O jornalista esportivo Mauro Cezar Pereira anunciou no início desta tarde, em suas redes sociais, que ficou internado por quase uma semana com Covid-19 no Hospital São Camilo, em São Paulo. A mensagem pegou os internautas de surpresa, pois o jornalista só comunicou que estava internado quando já tinha recebido alta. Mauro agradeceu aos médicos e disse que se sente privilegiado. “Me considero um privilegiado por ter acesso a essa estrutura e a esses profissionais que me atenderam”, afirmou o jornalista.

Mauro explicou que preferiu não falar sobre o assunto assim que soube da contaminação para não causar preocupação no público e em sua mãe, que também só soube da internação após a alta. “Preferi não revelar por ser uma questão pessoal e não causar alarme. Eu já vinha cuidando a umas semanas de uma inflamação na garganta, mas não havia sintomas de covid. Fui ao médico e tomei antibiótico, mas na quarta-feira eu precisei ir ao pronto-socorro pois a febre continuava. Lá foi identificado que eu tinha uma embolia pulmonar e estava infectado com coronavírus”, contou.

O jornalista ainda destacou que apesar de ter tido alta, os dias internados não foram nada fáceis. “Foi uma semana muito difícil, tive febre muito alta e precisei usar oxigênio. Mas já melhorei, desde domingo pra segunda eu não tive mais febre, já sai do oxigênio e meus exames tiveram uma ótima melhora”. Mauro completou dizendo que o trabalho foi essencial para não ceder a doença “O pior momento pra que está nessa situação é ficar deitado contemplando a doença, eu fiz o contrário, fiquei a maior parte do tempo tentando reagir, seguindo as recomendações dos médicos”, prosseguiu.

Mauro ainda destacou que não deveria estar nessa situação. “Faço questão de deixar essa mensagem pra ajudar as pessoas a refletirem sobre tudo isso, um cara como eu, de 57 anos, já deveria ter sido vacinado”. Ele finalizou a mensagem agradecendo pelo carinho que recebe. “Muito obrigado a todo mundo que de certa forma se preocupou comigo, grande abraço!”.