Marta se emociona ao recordar seu legado no futebol

A estrela brasileira Marta se emocionou nesta terça-feira (1) ao recordar seu legado no futebol, em uma carreira na qual foi escolhida seis vezes a melhor jogadora do mundo e em que se tornou uma referência para as mulheres de todo o mundo.

A camisa 10 da seleção brasileira falou sobre sua trajetória um dia antes da partida contra a Jamaica, um confronto decisivo para as aspirações do Brasil na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

“Sabe o que é legal? Quando comecei a jogar não tinha ídolo no futebol feminino. Vocês não mostravam o futebol feminino. Como eu ia entender que poderia ser uma jogadora, chegar à seleção e virar uma referência?”, questionou a atleta de 37 anos em uma entrevista coletiva.

“Hoje eu saio na rua, as pessoas me param, os pais falam: ‘Minha filha te ama, quer ser igual a você'”, acrescentou Marta Vieira da Silva, sem conter as lágrimas.

Há 20 anos, na Copa do Mundo de 2003, “ninguém conhecia Marta. Agora viramos referência para muitas mulheres, não apenas no futebol (…) A gente acabou abrindo portas para a igualdade”.

A seleção do Brasil entrará em campo contra a Jamaica pressionada, com a obrigação da vitória para avançar às oitavas de final.

A França lidera o Grupo F depois de derrotar o Brasil (2-1) e empatar com a Jamaica (0-0), enquanto as brasileiras têm três pontos graças à vitória sobre o Panamá (4-0). As jamaicanas, que venceram as panamenhas (1-0), têm quatro pontos.

“O plano de jogo será importante com a Jamaica porque é agora ou nunca. Temos a possibilidade de jogar um excelente futebol e vencer a partida”, declarou a técnica do Brasil, a sueca Pia Sundhage.

Marta disse que “é lógico que o jogo vai ser nervoso, porque é um jogo de mata-mata”, mas destacou que o Brasil tem uma equipe qualificada.

“Estou 100%, preparada para jogar, não sei quantos minutos. Se tiver que jogar o tempo inteiro vou jogar. Se tiver que jogar alguns minutos, vou jogar alguns minutos”, acrescentou.

Na seleção jamaicana, a atacante Khadija Shaw pode retornar na partida contra o Brasil. “Ela é uma arma letal”, disse o técnico da equipe caribenha, Lorne Donaldson.

“Sabemos que o Brasil vai partir para cima com tudo o que tem, mas temos que estar preparados”, declarou o técnico jamaicano.

Brasil e Jamaica se enfrentam em Melbourne na quarta-feira (2) a partir das 7h00 no horário de Brasília.

