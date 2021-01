Marta rebate Bolsonaro após presidente criticar questão do Enem

PUBLICIDADE

Após o presidente Jair Bolsonaro criticar a questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que abordou desigualdade de gênero e citou a diferença salarial entre Marta e Neymar, a Rainha usou uma rede social para rebater Bolsonaro.

Mais cedo, Bolsonaro declarou que “o futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil”. “Não tem que ter comparação [a questão salarial]. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano todos os times de futebol junto no Brasil não faturam por ano.”

“Como que vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela que faz o salário, ela que mostra para onde o mercado deve ir.”

Horas depois, Marta respondeu com uma indireta: “Uns serão lembrados como os melhores da história. Já outros…”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eleita seis vezes pela Fifa a melhor jogadora do mundo, Marta Vieira da Silva nasceu em Dois Riachos, no interior de Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986. De família humilde, seu pai abandonou a casa, mulher e quatro filhos, quando Marta tinha um ano de idade.

Quanto à carreira, Marta começou a jogar futebol no juvenil do Centro Sportivo Alagoano (CSA), em 1999. No ano seguinte foi contratada pelo Vasco da Gama, onde jogou no profissional entre os anos de 2000 e 2002. Do Vasco da Gama foi para o Santa Cruz Futebol Clube de Minas Gerais, onde permaneceu entre 2002 e 2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir daí, Marta rodou por Umea IK, da Suécia, Los Angeles Sol, dos Estados Unidos, Santos, Gold Pride (EUA), Western New York Flash (EUA), Tyreso FF (Suécia), dentre outros.