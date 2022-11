Luís Leite Barboza vence a Maratona Monumental Assaí Brasília e quebra recorde do evento

Neste domingo 27, corredores amadores e profissionais participaram da Maratona Monumental Assaí Brasília. O brasiliense Luís Barboza venceu a prova com o tempo de 2 horas, 24 minutos e 51 segundos

Uma manhã ensolarada recepcionou corredores de rua de várias localidades do Brasil e do mundo, pelas ruas de Brasília, neste domingo (27). Quase 3 mil pessoas participaram da Maratona Monumental Assaí Brasília, em percursos de 42, 21, 10 e 5 km.

O grande campeão da prova, que percorreu os 42 km em 2 horas, 24 minutos e 51 segundos, foi Luís Leite Barboza. O brasiliense quebrou o recorde da Maratona Monumental e cruzou a linha de chegada, às 8h25. A ganhadora da maratona foi a mineira, de Uberlândia, Grazielle Pedroso, com o tempo de 3 horas e 20 minutos.

Os 5 primeiros na maratona e meia maratona receberam mais de R$ 38.400 em prêmios. Os primeiros colocados dos 42 Km ganharam R$ 5 mil, cada, em dinheiro, mais R$ 1 mil, em vale-compras no Assaí Atacadista.

Nos 21 km, os campeões foram Gustavo Barros de Souza, em 1 hora e 6 minutos e Fabrícia Ster Stedile (Feminino). Já, os vencedores dos 10 km, foram Carlos Antônio Santos, com 34 minutos e 42 segundos e Gerciram Dilma Rocha, com 46 minutos e 45 segundos.



Os vencedores dos 5km foram Maria José Carneiro, com 21 minutos e 51 segundos e Olavo Neves de Souza, com 16 minutos e 21 segundos.

A Maratona Monumental Assaí Brasília é um evento esportivo, democrático e inclusivo, que enalteceu as belezas e características próprias de Brasília, como suas vias longas e largas e monumentos arquitetônicos únicos.

A largada das provas de Maratona e Meia Maratona ocorreram no Shopping Popular de Brasília, a partir das 5h55 de acordo com cada categoria. Já, as de 10 e 5 km largaram na Arena Monumental, no Setor de Autarquias Norte (SAUN), às 7h20, local onde ocorreu a chegada geral, de todas as distâncias.