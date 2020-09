Liverpool se acerta com o Bayern de Munique e contrata Thiago Alcântara

PUBLICIDADE

O técnico alemão Jurgen Klopp, enfim, foi atendido. O brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara é o novo reforço do Liverpool para a temporada 2020/2021. A negociação com o Bayern de Munique, da Alemanha, foi fechada nesta quinta-feira e confirmada pelo presidente do clube de Munique, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge.

“Posso confirmar que o Bayern de Munique chegou a um acordo com o Liverpool. O Thiago tinha o desejo de fazer algo novo na carreira”, afirmou Rummenigge em entrevista ao jornal alemão Bild.

Para contratar o meio-campista de 29 anos, os ingleses vão desembolsar 20 milhões de libras (R$ 135 milhões), além de um bônus de 5 milhões de libras (R$ 33 milhões), dependendo do desempenho do Liverpool na Liga dos Campeões da Europa.

Um dos destaques na campanha da conquista do Bayern de Munique na última edição da Liga dos Campeões, ao derrotar o Paris Saint-Germain na decisão, Thiago Alcântara vai assinar um contrato por quatro temporadas. E vai receber o número 6, o mesmo que utilizava na Alemanha.

O brasileiro naturalizado espanhol, que é filho do tetracampeão mundial Mazinho, é o segundo reforço do Liverpool para esta temporada. O atual campeão inglês havia contratado o lateral-esquerdo grego Kostas Tsimikas, do Olympiakos, por 12 milhões de libras (R$ 81 milhões).

A janela de transferências na Europa fecha apenas no dia 16 de outubro por causa da pandemia do novo coronavírus, que provocou profundas alterações no calendário do futebol. Até lá, Jurgen Klopp pode receber mais reforços.

Recentemente, o treinador trocou farpas com o técnico do Chelsea, Frank Lampard, justamente por causa alto investimento dos rivais no mercado. Coincidentemente, poucos dias depois o Liverpool se mexeu para acertar com Thiago Alcântara.

Formado no Barcelona, Thiago Alcântara chegou ao Bayern de Munique em 2013 como um pedido do espanhol Pep Guardiola, treinador que o havia treinado também no clube catalão. Em solo alemão, conquistou sete títulos nacionais, sendo o último deles na temporada passada, quando o time levantou a tríplice coroa (além do Campeonato Alemão, levou a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões).

Técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick parabenizou o Liverpool pela contratação. “Thiago é um jogador extraordinário e foi muito importante para nós. A minha equipa técnica e eu gostávamos de trabalhar com ele. Foi muito emocionante quando nos despedimos. Só posso dar os parabéns ao Liverpool porque eles têm um grande jogador e, especialmente, um excelente pessoa”, afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta quinta-feira, véspera da estreia do clube no Campeonato Alemão contra o Schalke 04.

Estadão Conteúdo