Lionel Messi conquista sua oitava Bola de Ouro

O atacante argentino Lionel Messi, campeão mundial com a ‘Albiceleste’ na Copa do Catar-2022 em dezembro passado, foi premiado pela oitava vez na carreira com a Bola de Ouro, superando o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland, nesta segunda-feira (30) em uma cerimônia que aconteceu em Paris.

Messi, de 36 anos e atual jogador do Inter Miami, não fez sua melhor temporada no Paris Saint-Germain em 2022-2023, mas a Copa do Mundo conquistada após vencer a França na final abriu as portas para um oitavo maior prêmio individual, uma distinção em que sucede o francês Karim Benzema e abrilhanta ainda mais sua já monumental carreira.

