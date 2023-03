Liga Nacional de Futsal começa nesta quinta-feira. Representante do DF, o Brasília Futsal se prepara para estreia fora de casa

Após uma temporada fora do campeonato nacional, o Brasília Futsal volta a competição com objetivos de classificação para os playoffs

Por: Marcos Nailton

[email protected]

Começa nesta quinta-feira (23) a maior competição de futsal do país. A Liga Nacional de Futsal (LNF) de 2023 chega em sua 27º edição. Representante do Distrito Federal, o Brasília Futsal também retorna à competição após uma temporada fora com objetivo de se classificar para os playoffs. Ao todo, são 24 clubes que disputam o título. O time da capital é o único do centro-oeste fora do eixo Sul-Sudeste a disputar a elite do futsal.

As duas participações do Brasília Futsal na LNF ocorreram em 2020 e 2021 como convidado, por causa das decorrências da pandemia de Covid-19, o time enfrentou problemas que não estavam planejados, como a falta do público no ginásio, programa de sócio torcedor e bilheteria. No período em que ficou fora da Liga Nacional, o Brasília Futsal disputou campeonatos locais e regionais, sendo Campeão Brasiliense de Futsal e também da Taça Brasília de Futsal em 2022.

Para a temporada deste ano, a equipe aposta em jogadores de fora e talentos da base. O Brasília reforçou seu elenco com diversas contratações e renovação de contrato. O ala Nino, camisa 10 e destaque no grupo em 2022, teve o contrato renovado. O goleiro Roni Silva, ex-Ampère (PR), chega como reforço e garante a braçadeira de capitão. O técnico Fabinho Gomes, campeão da Copa do Brasil de Futsal em 2020 com o Dois Vizinhos/PR e também das conquistas da equipe brasiliense no ano passado, também permanece à frente do time.

Outra mudança para a temporada é a troca de casa do Brasília Futsal. Antes as partidas aconteciam no Sesc Ceilândia, agora, a equipe mandará suas partidas no Ginásio Vera Cruz, localizado no Setor Militar Urbano (SMU), mais próximo ao centro de Brasília.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, o presidente do clube, Tiago Fernandes, disse estar animado para a partida de estreia fora de casa contra o Joinville no próximo sábado (25), em Santa Catarina. Segundo o gestor, os atletas e comissão técnica passaram por uma preparação física para chegarem com força total para o confronto.

“Fizemos um planejamento, estamos a mais de 30 dias em preparação física, acompanhando todo o departamento médico. Eu sempre falo para a minha comissão, o importante é entrar forte para que possa fazer um bom resultado, mas sabemos também que do outro lado temos grandes equipes, de folha salarial bem mais alta é também de boa estrutura”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tiago alega ter sido pego de surpresa com os dois primeiros confrontos do campeonato, considerado por ele verdadeiras “pedreiras”, após a partida em Santa Catarina, a equipe brasiliense joga no dia 1 de abril às 11h no Ginásio Vera Cruz, no Setor Militar Urbano, contra o time paulista Magnus que disputou a final da Supercopa do Brasil de Futsal contra o Joinville.

“A gente acabou pegando os dois grandes clubes de renome atualmente no cenário nacional. Podemos acompanhar as duas equipes disputando a Copa Gramado e a Supercopa, tanto os atletas como a comissão técnica, e ver que são times bem reforçados. Estamos cientes de fazer bons jogos e de fato quando está dentro de quadra, pode-se ter diversas novidades”, destacou o presidente do Brasília Futsal, Tiago Fernandes.

Pelo quarto ano consecutivo, os confrontos terão transmissão ao vivo pela LNFTV. O canal por streaming da liga, através do pacote de pay-per-view, transmite todas as partidas, exceto um jogo por rodada, que tem exclusividade do canal Sportv.