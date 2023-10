Libertadores: Palmeiras e Boca Juniors jogam por vaga na decisão

Após empate sem gols no jogo de ida, na Bombonera, a decisão de quem enfrenta o Fluminense na finalíssima ficou para o confronto desta quinta

A última vaga para a final da Copa Libertadores da América está em jogo. Para isso, Palmeiras e Boca Juniors (Argentina) entram em campo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (5) no Allianz Parque, com o claro objetivo de conquistarem a classificação. A Rádio Nacional transmite este jogão de bola ao vivo.

Após empate sem gols no jogo de ida, na Bombonera, a decisão de quem enfrenta o Fluminense na finalíssima ficou para o confronto desta quinta. Quem vencer a partida dentro dos 90 minutos garante vaga no derradeiro duelo, que está marcado para o dia 4 de novembro, no Maracanã. Um novo empate leva o jogo para as penalidades máximas.

O Palmeiras pretende chegar novamente à final da competição continental, após sucessos nos últimos anos, com títulos em 2020 e em 2021. Além disso, alcançou a fase de semifinal em 2018, em 2022 e neste ano.

Como o foco é a Libertadores, o Verdão entrou em campo com os reservas na partida do último domingo (1) contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Até iniciou bem a partida, marcando um gol com o jovem atacante Endrick, mas logo viu o Bragantino crescer e virar o jogo. Ainda assim a equipe segue com possibilidades de conquistar o título brasileiro. Ocupando a 4ª colocação com 44 pontos, o time paulista está a oito pontos do líder Botafogo.

O Alviverde apresenta dois desfalques para o jogo desta quinta, o atacante Dudu e o volante Atuesta, ambos fora por motivos de lesão. Dessa forma o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o seguinte time: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony.

Já o Boca Juniors busca sair com a classificação do Allianz Parque. Mesmo tendo sido melhor em alguns momentos do jogo de ida, a equipe não conseguiu furar o bloqueio palmeirense, que sustentou o 0 a 0 até o fim.

No Campeonato Argentino o clube não está bem, ainda mais depois de perder o clássico para o River Plate no último domingo, pelo placar de 2 a 0. Atualmente o Boca é o 11º colocado do Grupo B (cada grupo conta com 14 times) com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Uma possível estratégia do clube argentino, até mesmo olhando para seu retrospecto na Libertadores, pode ser levar o jogo para os pênaltis. Foi assim que o Boca passou pelas oitavas, diante do Nacional (Uruguai), e pelas quartas, ao superar o Racing (Argentina).

O técnico argentino Jorge Almirón deve mandar o seguinte Boca a campo: Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández e Valentín Barco; Merentiel e Cavani.

Com informações da Agência Brasil