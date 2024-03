Libertadores: Palmeiras cai no grupo da morte, e Fla se dá bem; veja chaves

A Libertadores de 2024 já tem seus oito grupos definidos. Na noite desta segunda-feira (18), a Conmebol realizou o sorteio que definiu como cada chave da primeira fase do torneio ficou dividida.

O sorteio foi realizado na sede da Conmebol. O evento, em Luque, no Paraguai, contou com a presença de dirigentes de várias equipes.

O Palmeiras tem um grupo difícil. A equipe paulista terá pela frente Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool (URU). O Flamengo, por outro lado, pegou adversários menos tradicionais, mas vai encarar a altitude contra o Bolívar.

A primeira rodada da fase de grupos está prevista para acontecer entre os dias 2 e 4 de abril. A final está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, mas ainda sem estádio definido.

Antes do sorteio da Libertadores, a Conmebol sorteou os grupos da Sul-Americana. A competição terá sete brasileiros: Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Bragantino, Fortaleza, Cuiabá e Athletico-PR.

O evento também contou com duas homenagens. A primeira delas foi para Osvaldo Domínguez Dibb, histórico dirigente do Olímpia-PAR e pai de Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol, que morreu no mês passado. A outra foi para Enzo Francescoli, ex-jogador uruguaio que venceu a Libertadores uma vez e a Copa América em três oportunidades.

Veja como ficaram os grupos

Grupo A

Fluminense

Cerro Porteño

Alianza Lima

Colo-Colo

Grupo B

São Paulo

Barcelona (EQU)

Talleres

Cobresal (CHI)

Grupo C

Grêmio

Estudiantes

The Strongest

Huachipato (CHI)

Grupo D

LDU

Junior Barranquilla

Universitario (PER)

Botafogo

Grupo E

Flamengo

Bolívar

Millonarios

Palestino (CHI)

Grupo F

Palmeiras

Independiente del Valle

San Lorenzo

Liverpool (URU)

Grupo G

Peñarol

Atlético-MG

Rosario Central

Caracas

Grupo H

River Plate

Libertad

Deportivo Táchira

Nacional (URU)

FORMATO DE DISPUTA

Cada equipes fará seis jogos na fase de grupos, dois contra cada adversário da chave em sistema de turno e returno. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam às oitavas de final. O terceiro colocado vai para a Sul-Americana.

Em todas as etapas de mata-mata, os confrontos serão disputados em ida e volta, com exceção da final.

O critério de gols fora de casa não é mais aplicado.