Lewandowski se reapresenta ao Bayern de Munique e continua com futuro incerto

Alguns veículos da imprensa europeia chegaram a noticiar que o jogador não se reapresentaria como forma de fazer pressão ao clube

Depois de afirmar publicamente mais de uma vez o desejo de deixar o Bayern de Munique, Robert Lewandowski se reapresentou ao clube alemão nesta terça-feira, ao lado de outras estrelas, como Manuel Neuer, Thomas Muller e Leroy Sane. Apesar disso, ele continua dedicado ao objetivo de defender outro time na temporada 2022/2023, e o principal candidato a novo destino do polonês é o Barcelona.

O atacante de 33 anos desembarcou em Munique na noite de segunda-feira. Então, na manhã de terça foi submetido a exames médicos e realizou uma série de testes de rendimento junto aos demais companheiros. Alguns veículos da imprensa europeia chegaram a noticiar que o jogador não se reapresentaria como forma de fazer pressão ao clube.

Apesar da decisão tomada por Lewandowski, o Bayern não quer facilitar a sua saída, até porque ainda há um ano de contrato entre as partes, com vencimento em 30 de junho de 2023. O clube, que recusou as primeiras propostas feitas pelo Barcelona, estaria pedindo 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões) para liberar o artilheiro.

Um evento será realizado na Allianz Arena, no sábado, para apresentar oficialmente o elenco do Bayern de Munique para a nova temporada, antes de o time viajar para os Estados Unidos, onde deve permanecer por uma semana para realizar amistosos contra DC United e Manchester City. A tendência é que a situação de Lewandowski se resolva até o final de semana.

Se o Bayern não concretizar a venda do jogador ao Barcelona, as chances de ele deixar Munique continuam, pois há outros interessados. Segundo o jornal inglês “The Mirror”, o Chelsea está monitorando a situação de Lewandowski desde a manifestação da vontade de deixar o clube alemão.

