LeBron James se torna o maior pontuador de todos os tempos da NBA

James levantou os braços demonstrando alegria e alívio enquanto os 19 mil torcedores na arena explodiram em celebração

LeBron James, o superastro do Los Angeles Lakers, se tornou na terça-feira o maior pontuador de todos os tempos da NBA, batendo o recorde ostentado por Kareem Abdul-Jabbar por 39 anos, que durante muito tempo foi considerado inalcançável.

‘King James’ chegou ao topo da lista de pontuadores nos segundos finais do terceiro quarto do duelo entre os Lakers e o Oklahoma City Thunder, ao marcar seu 36º ponto com um arremesso em ‘fade away’ (saltando para trás).

James levantou os braços demonstrando alegria e alívio enquanto os 19 mil torcedores na Crypto.com Arena explodiram em uma grande celebração.

Os Lakers acabaram derrotados por 133 a 130, um resultado que segue afastando a equipe dos playoffs, mas nada ofuscou a grande noite do camisa 23, que terminou o jogo com 38 pontos e agora tem 38.390 pontos em 20 anos de carreira, acima dos 38.387 de Abdul-Jabbar.

O próprio Abdul-Jabbar, a família de LeBron e várias celebridades estavam presentes no ginásio para celebrar o astro do Los Angeles Lakers, que aos 38 anos continua batendo recordes e acirrando o debate sobre quem é o melhor da história.

Consumado o recorde, que tomou as atenções da NBA durante as últimas semanas, o jogo foi paralisado por 20 minutos para homenagear a façanha de James.

Este é “um recorde que foi mantido por quase 40 anos e que muita gente pensou que nunca seria quebrado”, expressou o comissário da NBA, Adam Silver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Emocionado, James abraçou e agradeceu a Abdul-Jabbar, sua família e todos os torcedores dos Lakers.

“A todos aqueles que fizeram parte desta carreira comigo nestes últimos 20 anos, só quero agradecer por que não seria eu sem todo o seu suporte, toda sua paixão e todos os seus sacrifícios para me ajudar a chegar até aqui”, afirmou. “Nunca, em um milhão de anos, sonhei com algo melhor do que esta noite”.

Na cerimônia foram exibidas mensagens em telões, que vieram desde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até estudantes da escola que James fundou em Akron, sua cidade natal.

“Você elevou o jogo. Mais do que isso, como Kareem, Bill Russell e outros que vieram antes, você desafiou e inspirou o país a ser melhor, a fazer o melhor e a estar à altura de todas as nossas promessas. Continue assim”, afirmou Biden.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nunca haverá outro LeBron”

Desde que entrou na NBA, como primeira escolha do Draft de 2003, LeBron James acumula vários recordes individuais e foi campeão em todas as franquias que defendeu: Miami Heat (2012 e 2013), Cleveland Cavaliers (2016) e Lakers (2020).

Com uma longevidade sobrenatural, o ala tem na temporada uma média de 30,02 pontos por jogo (a terceira melhor de sua carreira), mas os maus resultados dos Lakers o impedem de brigar por mais um título e se aproximar dos seis anéis de Michael Jordan, visto como seu grande rival pelo status de melhor jogador da história.

“A carreira de LeBron é a de alguém que planejou dominar este jogo”, comentou Abdul-Jabbar. “Ele tem essa essência indefinível que chamam de liderança”.

A contagem regressiva até o recorde de ‘King james’ levou à Crypto.com Arena astros da música como Jay-Z e Bad Bunny, do cinema como Denzel Washington e do esporte John McEnroe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também esteve presente a mãe de LeBron, que o criou sozinha em um bairro violento quando era adolescente, sua esposa e seus filhos.

“Este momento histórico é tão especial porque nunca voltaremos a ver outro LeBron James”, disse o lendário Magic Johnson. “Sua capacidade para tornar seus companheiros melhores é única, o que torna a quebra do recorde ainda mais incrível!”.

“Acima de qualquer um”

Para quebrar o recorde, LeBron precisava de pelo menos 36 pontos contra o OKC e, embora tenha errado seus dois primeiros arremessos, entrou rápido no jogo e no final do segundo quarto já somava 20.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de conversar no intervalo com seus filhos Bronny e Bryce, Lebron voltou ao trabalho com duas cestas de três consecutivas e chegou à marca necessária com um ‘fade away’ que fez lembrar Jordan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Deixarei que os outros decidam quem é o melhor, mas é um bom debate”, declarou depois James à emissora TNT quando Shaquille O’Neal o perguntou se agora ele se considera o maior de todos os tempos.

“Pessoalmente, me escolho acima de qualquer um que já jogou este jogo, mas cada um terá seu favorito”, disse o ala quando O’Neal insistiu para que se posicionasse.

“Isto é tão surreal, porque é algo que nunca coloquei como objetivo nem me propus a fazer, então estou feliz”, contou sobre o recorde LeBron, decidido a continuar lutando pelo seu quinto título na NBA pelo menos até que possa realizar seu último sonho: jogar com seu filho Bronny em 2024.

“Sei que posso jogar mais dois anos. Pr como me sinto, por como meu corpo tem reagido ao longo desta temporada”, afirmou. “Se eu continuar motivado para brigar pelos campeonatos, sinto que ainda posso fazer isso por qualquer franquia.

© Agence France-Presse