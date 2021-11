LeBron James agride rival, provoca sua ira e é expulso pela 2ª vez na NBA

A briga começou quando o time de Detroit estava na frente no placar (78 a 66), faltando 9 minutos e 18 segundos para o fim do terceiro quarto

O astro do basquete LeBron James, 36, foi expulso na vitória do Los Angeles Lakers, na noite deste domingo (21), sobre o Detroit Pistons (121 a 116), válida pela temporada regular da NBA. Na casa do rival, ele foi “ejetado”, como se diz no jargão do esporte, por uma falta flagrante 2 após acertar um soco no rosto de Isaiah Stewart, dos Pistons.

O golpe deixou um grande corte que fez o sangue escorrer pelo rosto de Stewart e o enfureceu. O jogador então passou a tentar atacar James repetidamente, enquanto seus companheiros de equipe não conseguiam acalmá-lo. Houve bate-boca e empurrões, mas sem desdobramentos mais graves. O atleta de 20 anos, que está em sua segunda temporada na liga, também acabou expulso.

A briga começou quando o time de Detroit estava na frente no placar (78 a 66), faltando 9 minutos e 18 segundos para o fim do terceiro quarto. LeBron James acertou o rosto de Stewart após um lance livre. O jogador dos Lakers foi escoltado até o vestiário, para evitar que a confusão se estendesse nos corredores, e não falou com a imprensa. Era seu segundo jogo após perder oito partidas devido a uma lesão.

Outro astro da equipe de Los Angeles, Anthony Davis saiu em defesa do colega. “Todo mundo na liga sabe que LeBron não é um cara sujo. Assim que ele fez isso, olhou para ele [Stewart] e disse ‘Oh, me desculpe, eu não tentei fazer isso'”.

Essa foi a segunda expulsão da carreira de LeBron James em 19 temporadas na NBA. A outra ocorreu quando ele jogava pelo Cleveland Cavaliers e discutiu com a arbitragem durante uma vitória por 108 a 97 sobre o Miami Heat (seu antigo time) em novembro de 2017.

Neste domingo (30), LeBron fez 10 pontos e deu cinco assistências em 21 minutos antes da expulsão.

O técnico do Pistons, Dwane Casey, disse que Stewart levou de oito a nove pontos para reparar o corte e que o atleta não deveria receber nenhuma punição.

A NBA ainda não se pronunciou sobre a confusão, com potencial de gerar suspensão para o maior astro da liga.

Lakers e Pistons se enfrentarão novamente no próximo domingo (28), desta vez em Los Angeles.