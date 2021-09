Larissa Paes disputa sua primeira competição da temporada

Larissa Paes, atleta natural de Brasília e que está na corrida por uma vaga para as Copas Mundiais e em seguida para os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, disputa sua primeira competição da temporada neste final de semana

No próximo final de semana Larissa Paes, atleta de patinação de velocidade no gelo, dará início a sua temporada em Salt Lake City, de olho na classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2022.

Há quase três anos na patinação de velocidade de gelo, a brasileira vem fazendo história para o país. Ela é a primeira brasileira na modalidade, atualmente tem todos os recordes nacionais femininos e sonha em conseguir a vaga olímpica para o Brasil.

Estar junto de pessoas do alto nível me motiva muito a trabalhar pra alcançá-las e fortalecer o Brasil na patinação. Larissa Paes

Larissa terá nos dias 04 e 05, a disputa do Desert Classic, em Kearns Utah, a primeira competição da temporada. Serão provas preparatórias, e que abrem chance para ela fazer tempos qualificatórios para as Copas Mundiais. Esse é o primeiro critério para que ela possa chegar aos Jogos Olímpicos, visto que as vagas são definidas conforme a pontuação de cada patinador nas Copas. Larissa vai disputar 5 provas nesta primeira competição, mas mira como principal objetivo a prova de 1.500m, a qual precisa terminar abaixo de 2 minutos e 10 segundos.

Larissa Paes. Foto: Arquivo pessoal

Em outubro a brasileira ainda terá a disputa da Am Cup, outra competição importante e mais uma chance de qualificar para as Copas do Mundo. Ela afirma que quer aproveitar a disputa do Desert Classic para avaliar sua performance e trabalhar o que for preciso para as próximas competições.

A patinadora tem tido uma preparação forte nos Estados Unidos, onde treina ao lado de atletas que possuem uma vasta experiência internacional e até mesmo com atletas olímpicos.

“Estar junto de pessoas do alto nível me motiva muito a trabalhar pra alcançá-las e fortalecer o Brasil na patinação. Tenho treinado forte, em torno de 6h diárias buscando bater meus recordes. 3 semanas antes da competição acabei ficando doente com uma sinusite, vários colegas tiveram o mesmo problema e todos testamos negativo para o covid, foi um momento difícil pois tive que ficar sem treinar uma semana e sinto que perdi um pouco de condição física.

Larissa Paes. Foto: Arquivo pessoal

Agora já estou bem, e focando muito na minha recuperação pra poder competir bem sem prejudicar minha saúde”, disse Larissa sobre as últimas semanas antes da prova.

Larissa vai competir na desert classic entre os dias 4 e 5 de setembro, nas provas: 500m, 1000m, 1500m, 3000m e mass start. As disputas começam às 12h (BR).