Júnior Caiçara chora ao ser apresentado no Santos: ‘Vestir essa camisa significa muito’

O lateral-direito Júnior Caiçara se emocionou ao ser apresentado como reforço do Santos nesta quarta-feira. Torcedor do clube e criado na cidade do litoral paulista, o jogador de 34 anos, que construiu a carreira jogando fora do Brasil, não conteve o choro e ficou com a voz embargada na hora de responder uma das primeira pergunta durante coletiva de imprensa.

“Eu estou muito feliz, dá até vontade de chorar hoje aqui. Eu vivi minha vida inteira fora do Brasil e vestir essa camisa significa muito para mim, para minha mãe, para meu pai, meus irmãos. Tenho certeza que está todo muito feliz hoje. Quero agradecer o torcedor santista, pela recepção, me receberam muito bem. Eu sei o que significa esse momento para o Santos e Spero contribuir muito dentro de campo”, afirmou.

Caiçara está sem jogar há oito meses, desde que saiu do Basaksehir, da Turquia, e precisou ser submetido a uma microcirurgia no tendão. A situação, somada à idade do atleta, gerou desconfiança em parte da torcida, mas ele garante que trabalhou para retomar a melhor forma física.

“Tem muita gente cobrando sobre eu ter ficado um período parado, mas eu trabalhei todo esse período e me sinto preparado para este momento”, disse. “”Eu tive uma microcirurgia no tendão. Vinha jogando com dor e optei por fazer uma cirurgia. Fique um tempo para, mas sempre me preparando. Trabalhei para estar pronto para este momento e espero estar no melhor nível par a corresponder a expectativa do torcedor”, completou.

Antes de assinar com o Santos, o lateral passou por testes físicos e foi avaliado como apto para jogar. Com passagens por Santo André, CSA e América, ele foi para Portugal em 2010 para vestir a camisa do Gil Vicente. Em seguida, passou por Ludogorets, da Bulgária, e Schalke 04, da Alemanha, antes de chegar ao Basaksehir, clube que defendeu por seis temporadas.