Jovem de 17 anos morre ao sofrer mal súbito em teste no Flamengo-PI

O menino chegou a receber atendimento ainda no local, no Complexo Parentão, Teresina, mas não resistiu

Um jovem de 17 anos morreu após sofrer um mal súbito durante um teste para as categorias de base do Flamengo-PI, em Teresina, neste domingo. O menino chegou a receber atendimento ainda no local, no Complexo Parentão, mas não resistiu.

Pessoas que acompanhavam a atividade filmaram o momento em que o menino foi socorrido. Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o adolescente recebendo massagem cardíaca ainda no local. O pai do adolescente presenciou a cena.

Segundo a Rede Clube, afiliada da TV Globo na região, o menino participava do terceiro dia de testes do Flamengo-PI quando relatou um desconforto aos colegas, se dirigindo ao banco de reservas. Ele foi atendido pelo Samu, mas acabou morrendo no local.

Segundo a Guarda Civil Municipal, agentes prestavam apoio a um esquema de vacinação drive-thru em um terminal de ônibus no Parque Piauí quando, por volta das 17h, foram acionados para a ocorrência. A área foi isolada e o corpo do adolescente foi encaminhado para o necrotério do Hospital Getúlio Vargas.

O Flamengo-PI cancelou as atividades da categoria de base nesta segunda-feira e informou que vai prestar assistência à família do jovem.