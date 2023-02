José Aldo estreia no boxe com vitória, mas atuação frente fraco rival decepciona

Se Aldo venceu pela primeira vez no boxe, Zambrano perdeu pela quarta vez em sua carreira. Ele soma quatro lutas

Decepcionante a estreia de José Aldo no boxe profissional. O astro do MMA fez sua primeira luta na nobre arte, nesta sexta-feira à noite, no ringue da Upper Academia, no Rio, onde venceu o fraquíssimo argentino Alberto Emmanuel Zambrano, por pontos, após seis assaltos, em duelo pela categoria dos meio-médios-ligeiros (até 63,503 quilos). Os três jurados apontaram o triunfo para o pugilista nacional: dois acusaram 60 a 54 e outro viu 59 a 55.

Aldo cansou rapidamente no combate, mostrou muitas falhas na defesa e chegou a receber um perigoso cruzado de esquerda, além de um forte upper de direita de Zambrano no quarto round. A sorte é que o argentino não aplica os golpes com muita potência

No ataque, Aldo teve dificuldades para encontrar a distância e errou muitos golpes. Seu caminhar no ringue também foi falho, o que impediu uma aproximação adequada até o adversário.

Aos 36 anos, Aldo parece sem tempo para adquirir a técnica necessária para iniciar uma carreira de sucesso no boxe. Além disso, seu corpo parece desgastado com o excesso de desafios somados em sua brilhante carreira no MMA.

Estadão Conteúdo