Joia brilha no fim, e Palmeiras vira de maneira heroica sobre Del Valle

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras conquistou uma virada histórica contra o Independiente del Valle (EQU) por 3 a 2 noite desta quarta-feira (24), no estádio Banco Guayaquil, em Quito, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O time alviverde começou perdendo o jogo por 2 a 0, mas mostrou sua força e buscou a virada jogando na altitude. Páez e Hoyos marcaram para o Del Valle. Endrick, Lázaro e Luis Guilherme marcaram para o Palmeiras.

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (29) contra o São Paulo, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Já o Del Valle joga no domingo (28), às 14h30, contra o Imbabura Sporting Club, pelo Campeonato Equatoriano.

COMO FOI O JOGO

A ideia inicial de Abel Ferreira foi colocar um time bastante defensivo para anular a pressão inicial do Del Valle. No entanto, o clube equatoriano chegou ao gol logo aos 12 minutos da etapa inicial, com Kendry Páez, enquanto os palmeirenses sofriam demais para encaixar a marcação no time da casa.

O clube alviverde não conseguiu pressionar a saída de bola da equipe, deixou muito espaços e Páez teve muito espaço no campo de ataque. A joia equatoriana de 16 anos ainda deu a assistência para Hoyos ampliar a vantagem.

O Palmeiras só conseguiu progredir no campo de ataque no final do primeiro tempo. Aos 46, Rony cruzou na medida para Endrick descontar. É possível dizer que a equipe foi para o intervalo no lucro por estar perdendo por apenas 2 a 1, tamanho domínio do Independiente del Valle.

O gol de Endrick foi a única finalização palmeirense na primeira etapa. Já o Del Valle chutou seis vezes ao gol, quatro na direção do gol de Weverton. Além disso, a equipe de Abel Ferreira terminou o primeiro tempo com apenas 22,7% de posse de bola -o pior índice da Era Abel.

A postura do Palmeiras mudou no segundo tempo. O time conseguiu se impor e mandou em grande parte da etapa final.

Percebendo o domínio palmeirense, Abel colocou vários jogadores ofensivos para buscar o empate: Estevão, Luis Guilherme, Lázaro e Flaco López. E foi recompensado.

Aos 35 minutos do segundo tempo, Flaco López achou belo lançamento para Lázaro, que invadiu a área e finalizou entre as pernas do goleiro Moisés Ramírez. Nos acréscimos, Luis Guilherme fez o da virada, com chute certeiro de fora da grande área.

FICHA TÉCNICA

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Schunke e Beder Caicedo; Zabala (Mercado), Ortiz e Páez; Hoyos (Renzo López), Renato Ibarra (Arroyo) e Romario Ibarra (Medina). Técnico: Javier Gandolfi

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Luan (Vanderlan); Mayke (Luis Guilherme), Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Estevão) e Piquerez; Endrick (Lázaro) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Competição: 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e hora: 24 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Banco Guayaqui, Quito (Equador)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Cartões amarelos: Hoyos, Ortiz e Caicedo (IDV); Vanderlan (PAL)

Gols: Kendry Páez, aos 11 minutos do 1º tempo, e Hoyos, aos 37 minutos do 1º tempo (IDV); Endrick, aos 46 minutos do 1º tempo e Lázaro, aos 35 minutos do 2º tempo (PAL).