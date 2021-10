Estácio Brasília representa o DF na 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

A Instituição conta com uma delegação de 15 atletas, que vão disputar medalhas em três modalidades: Handebol feminino, Judô e Wrestling. Competições acontecem de 11 a 18 de outubro

Foi dada a largada para a 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Brasília. A abertura oficial acontece nesta segunda-feira (11), às 19h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na Asa Sul.

Durante oito dias de competição, 118 atletas vão estar representando o DF, entre eles 15 esportistas são da Estácio Brasília, que brigam por medalhas em três modalidades: Handebol feminino, Judô e Wrestling.

As seletivas para a competição aconteceram de julho a setembro, e os estudantes da Estácio Brasília tiveram um desempenho muito bom, entre os destaques está a atleta de wrestling, Ana Luiza Pereira Franca, cotada ao pódio e forte candidata a ir para as Olimpíadas de 2024 em Paris.

“Está será minha segunda participação nos Jogos Universitários, e a primeira como atleta Estácio. Estou muito feliz e confiante para dar o meu melhor, não só eu, mas como toda nossa delegação, serão dias únicos e espero que possamos brilhar ainda mais”, conta a atleta de wrestling e estudante do 4º semestre de Educação Física, Ana Luiza, de 21 anos.

Apesar do avanço da vacinação na capital federal e a liberação do público para os eventos esportivos, os Jogos Universitários Brasileiros não poderão contar com a presença de espectadores.