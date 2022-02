Jogo entre Palmeira e Chelsea termina em confronto na rua Palestra Itália

A confusão teve início logo após o final da partida com o Chelsea. Com o avançar da cavalaria da PM sobre os torcedores

A dispersão da torcida do Palmeiras na rua Palestra Itália terminou em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A confusão teve início logo após o final da partida com o Chelsea. Com o avançar da cavalaria da PM sobre os torcedores, muitos começaram a revidar lançando nos policiais garrafas e grades de proteção que foram instaladas na via.

Havia famílias e crianças no local quando o tumulto começou. Bombas de gás lacrimogênio foram lançadas sobre os torcedores, e muitos tentaram se abrigar nos estabelecimentos que transmitiam o jogo. Todos eles fecharam as portas.