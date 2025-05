Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto no Rio; carro do goleiro Rossi é atingido por tiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Jogadores do Flamengo foram alvos de uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (8), após desembarcarem no Rio de Janeiro, de acordo com o clube. O veículo onde estava o goleiro Agustín Rossi foi atingido por quatro tiros. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o clube, ao desembarcarem na capital fluminense, por volta das 5h30, após partida na Argentina válida pela Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio.

“O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu”, afirmou o clube.

Ainda segundo a assessoria do Flamengo, a tentativa de assalto não se concretizou e todos os jogadores do time rubro-negro envolvidos estão em casa.

Em nota, o goleiro Rossi disse que foi “vítima da falta de segurança que assola o Rio de Janeiro” e agradeceu pelas mensagens dos torcedores.

A Polícia Militar informou que os agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas realizaram buscas pela região e conduziram algumas vítimas para a 21ª DP, em Bonsucesso.

De acordo com a Polícia Civil, dois veículos foram roubados na Linha Amarela, na manhã desta quinta. Os agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança e outras ações estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Ainda segundo a corporação, nenhum representante do Flamengo ou jogador procurou a unidade.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, disse que uma equipe foi acionada para a ocorrência, na altura da saída 7, em Bonsucesso, no sentido Barra da Tijuca. No entanto, ao chegar ao trecho, o motorista não estava mais no local.

O Flamengo jogou em Santiago del Estero, onde empatou com o Central Córdoba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), no estádio Único Madre de Ciudades, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores.

Os jogadores devem voltar a treinar na tarde desta quinta, no Ninho do Urubu, para o jogo contra o Bahia, no sábado (10), pelo Brasileirão.